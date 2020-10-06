Умер гитарист Эдди Ван Хален. Ему было 65 лет

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на портал TMZ, музыкант умер в клиника в Санта-Монике, Калифорния.

О смерти Эдди Ван Халена сообщил его сын Вольфганг Ван Хален.

"Я не могу поверить, что должен написать это, но мой отец Эдвард Лодевейк Ван Хален сегодня утром проиграл эту длительную и тягостную битву с раком", - написал сын гитариста в Instagram.

Ван Хален был одним из самых узнаваемых гитаристов в мире, он обладал особой техникой игры - тэппингом. В 1972 году вместе со своим старшим братом Алексом он основал группу Van Halen. В 2012 году Ван Хален вошел в список 100 величайших гитаристов всех времен по версии журнала Rolling Stone.