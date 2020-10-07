Моргенштерн и Слава Марлоу извинились перед Тимати за "глупую шутку"

На днях российский рэп-музыкант Моргенштерн и его продюсер Слава Марлоу заявили, что к биту для партии Тимати в композиции El problema был подмешан звук газов, которые якобы испускал Моргенштерн. По информации peopletalk.ru, после обрушившейся на музыканта критики от фанатов и предупреждения от Тимати об "ответке" за оскорбление, Моргенштерн и его продюсер опубликовали видео с извинениями.
Видео появилось на канале SLAVA MARLOW в среду, 7 октября. В нем Моргенштерн и Слава Марлоу извиняются перед "Тимуром Ильдаровичем".
"Мы бы хотели принести свои искренние извинения Тимуру Ильдаровичу и всей его команде за глупую шутку", - сказал Моргенштерн. Слава Марлоу добавил: "Я присоединяюсь к извинениям. Мы не хотели допустить какой-то негатив в сторону Тимура Ильдаровича или его команды. Это просто шутка. Мы не хотели, чтобы в этом был какой-то негатив. Приносим свои искренние извинения".
Несколько месяцев назад Моргенштерн предложил Тимати сотрудничество. Тот долго не соглашался, но в итоге сдался, и так появился трек El Problema.
За считанные дни композиция возглавила множество русскоязычных чартов, клип к ней собрал больше 35 миллионов просмотров на YouTube и неоднократно транслировался по телевидению. Сам Тимати был горд результатом сотрудничества с Моргенштерном и хвастался популярностью их совместной работы.
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