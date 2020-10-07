Девушка вошла в Книгу рекордов Гиннесса из-за татуировок с Эминемом

У девушки с ником в Instagram crazyeminemlady 16 татуировок с портретом Эминема и еще 12 - вдохновленных текстами из песен рэп-музыканта.

В музыку и лирику рэпера она влюбилась еще в возрасте 14 лет, а к 19 годам уже сделала первую татуировку, вдохновленную альбомом The Slim Shady.

Фото: сертификат Никки о включении в Книгу рекордов Гиннесса

Сейчас на разных частях тела 35-летней Никки набиты 16 татуировок с портретом любимого музыканта. Изданию Fox News девушка призналась, что имеет толстую кожу и, таким образом, меньше беспокоится о том, что люди подумают о ней.

Однако она не планирует останавливаться на достигнутом и в ближайшем будущем хочет сделать еще пять тату-портретов.