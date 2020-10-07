Ср, 7.10.2020
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Девушка вошла в Книгу рекордов Гиннесса из-за татуировок с Эминемом

Никки Паттерсон

ФОТО: instagram.com/crazyeminemlady

Никки Паттерсон из Шотландии прославилась тем, что попала в Книгу рекордов Гиннесса благодаря количеству татуировок с портретом рэп-музыканта Эминема. О включении девушки в книгу рекордов сообщает Esquire со ссылкой на Fox News.

У девушки с ником в Instagram crazyeminemlady 16 татуировок с портретом Эминема и еще 12 - вдохновленных текстами из песен рэп-музыканта.

В музыку и лирику рэпера она влюбилась еще в возрасте 14 лет, а к 19 годам уже сделала первую татуировку, вдохновленную альбомом The Slim Shady.

Фото: сертификат Никки о включении в Книгу рекордов Гиннесса

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Сейчас на разных частях тела 35-летней Никки набиты 16 татуировок с портретом любимого музыканта. Изданию Fox News девушка призналась, что имеет толстую кожу и, таким образом, меньше беспокоится о том, что люди подумают о ней.

Однако она не планирует останавливаться на достигнутом и в ближайшем будущем хочет сделать еще пять тату-портретов.

Помимо портретов, у Никки есть 12 татуировок, основанных на текстах песен Эминема. Фанатка также старается не пропускать концерты любимого исполнителя - она видела его вживую уже семь раз.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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