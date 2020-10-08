Секрет помолвочного кольца королевы Елизаветы II

Как призналась королевский биограф Ингрид Севард, скрытое послание, которое выгравировано на внутренней стороне кольца, было придумано именно принцем Филиппом. Потому, что там написано известно только принцу, королеве и ювелиру, который выполнял работу в 1947 году.

Точно также как и у герцогинь Сассекской и Кембриджской, обручальное кольцо Елизаветы изготовлено из валлийского золота.

ФОТО: AP/Scanpix

"Она (королева - Прим. ред.) никогда его не снимает и не раскрывает, что написано на внутренней стороне", - рассказала эксперт.

Это кольцо было особым и романтичным подарком, поскольку принц Филипп попросил изготовить его из тиары, которая принадлежала его матери, принцессе Баттенбергской Алисе. Диадема - свадебный подарок от самих Романовых - российского царя Николая II и царицы Александры. Принц вставил в кольцо бриллианты из тиары.

ФОТО: Reuters/ScanPix