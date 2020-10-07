"Никому такого не пожелаю!": бывшая звезда Comedy Woman о заболевании кожи

Участница Comedy Woman Наталия Медведева сделала публикацию в Instagram, в которой рассказала о хроническом заболевании кожи лица.
Поклонники актрисы давно заметили, что девушка перестала выставлять селфи, а в сториз появляется исключительно в масках. Как призналась актриса, у нее диагностировали периоральный дерматит.
"Вот так выглядит кожа моего лица на данный момент. (...) Периоральный дерматит. Хроническая штука, как оказалось. Это со мной впервые", - рассказала 35-летняя юмористка.
Помимо внешнего вида - жизненно важного для актрисы, девушка рассказала о неприятных ощущениях:
"Оно выпуклое. Иногда жутко сохнет, иногда почесывается, иногда жжет".
Она также рассказала, что в попытках вылечить кожу испробовала уже много методов, и даже подумывает о нетрадиционной медицине
"Два крутых дермотолога, антибиотики и нет улучшений (...) В данный момент в терапии и Эледелом конечно мажусь. (...) Сходила к крутому гомеопату. Если интересно, буду делиться опытом"
Актриса поделилась, что страдает от заболевания уже с весны:
"Это продолжается уже с весны. Но в таком обостренном состоянии - больше месяца. (...)
Фуф. Рассказала".
Фанаты Медведевой поспешили утешить Наталью и написали ей под публикацией много пожеланий о скорейшем выздоровлении, а также много советов по лечению.