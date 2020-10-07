"Никому такого не пожелаю!": бывшая звезда Comedy Woman о заболевании кожи

Поклонники актрисы давно заметили, что девушка перестала выставлять селфи, а в сториз появляется исключительно в масках. Как призналась актриса, у нее диагностировали периоральный дерматит.

"Вот так выглядит кожа моего лица на данный момент. (...) Периоральный дерматит. Хроническая штука, как оказалось. Это со мной впервые", - рассказала 35-летняя юмористка.

Помимо внешнего вида - жизненно важного для актрисы, девушка рассказала о неприятных ощущениях:

"Оно выпуклое. Иногда жутко сохнет, иногда почесывается, иногда жжет".

Она также рассказала, что в попытках вылечить кожу испробовала уже много методов, и даже подумывает о нетрадиционной медицине

"Два крутых дермотолога, антибиотики и нет улучшений (...) В данный момент в терапии и Эледелом конечно мажусь. (...) Сходила к крутому гомеопату. Если интересно, буду делиться опытом"

Актриса поделилась, что страдает от заболевания уже с весны:

"Это продолжается уже с весны. Но в таком обостренном состоянии - больше месяца. (...)

Короче, не пугайтесь, увидев мои сторисы немного не фэшн. Просто утомляет подбирать маски и фотошопить каждый кадр. Никому такого не пожелаю.

Фуф. Рассказала".