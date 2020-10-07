На зданиях администрации Путина и ФСБ появились радужные флаги - это сделали Pussy Riot

Участники Pussy Riot провели акцию, направленную против государственной гомофобии, вывесив радужные флаги на зданиях ФСБ, администрации президента, министерства культуры и Верховного суда, сообщает "Медиазона" со ссылкой на участников группы.
Участники акции обратились к Владимиру Путину, которому сегодня исполнилось 68 лет:
"Сегодня мы дарим эту радугу как символ недостающих любви и свободы - дарим всем. "Радуга - это солнце после дождя", - сказали вы. Но мы - те, кто делает все, чтобы это солнце, наконец, появилось".
Во время акции около здания ФСБ был задержан журналист "Радио Свобода" Артем Радыгин.
Фото с места событий из Instagram Надежды Толоконниковой
Pussy Riot требует расследовать похищения и убийства геев, лесбиянок, трансгендерных и квир-людей в Чеченской республике, прекратить преследование организаций и активистов, помогающих ЛГБТК-сообществу, легализовать однополые партнерства в России, а также отменить действующий закон о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.