Ср, 7.10.2020
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  • На зданиях администрации Путина и ФСБ появились радужные флаги - это сделали Pussy Riot
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На зданиях администрации Путина и ФСБ появились радужные флаги - это сделали Pussy Riot

ФОТО: instagram.com/nadyariot/

Участники Pussy Riot провели акцию, направленную против государственной гомофобии, вывесив радужные флаги на зданиях ФСБ, администрации президента, министерства культуры и Верховного суда, сообщает "Медиазона" со ссылкой на участников группы.

Участники акции обратились к Владимиру Путину, которому сегодня исполнилось 68 лет:

"Сегодня мы дарим эту радугу как символ недостающих любви и свободы - дарим всем. "Радуга - это солнце после дождя", - сказали вы. Но мы - те, кто делает все, чтобы это солнце, наконец, появилось".

Во время акции около здания ФСБ был задержан журналист "Радио Свобода" Артем Радыгин.

Фото с места событий из Instagram Надежды Толоконниковой

Pussy Riot требует расследовать похищения и убийства геев, лесбиянок, трансгендерных и квир-людей в Чеченской республике, прекратить преследование организаций и активистов, помогающих ЛГБТК-сообществу, легализовать однополые партнерства в России, а также отменить действующий закон о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.

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