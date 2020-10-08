"Основано на закрытых материалах дела": первый сериал о тайне Перевала Дятлова выйдет осенью

Этой осенью на телеканале ТНТ состоится премьера киносериала "Перевал Дятлова". Это драматический триллер, основанный на реальных событиях и документах и посвященный самой загадочной советской истории, волнующей весь мир - гибели группы студентов в походе на севере Свердловской области в 1959 году.
Самая таинственная загадка СССР
"Перевал Дятлова" - уникальный проект, так как его создателям - режиссерам и продюсерам Евгению Никишову, Валерию Федоровичу и сценаристу Илье Куликову - удалось получить доступ к закрытым материалам дела 1959 года и материалам доследования 2000-х годов, а также детально изучить дневники погибших студентов.
Валерий Федорович, режиссер фильма так рассказывает о феномене загадочной трагедии:
Поэтому, когда в российских новостях появляются новые подробности случившегося – как, например, обнародованные летом 2010г. результаты прокурорской проверки с официальной причиной гибели студентов - то они тут же облетают все мировые СМИ, включая CNN, The Times, Forbes и т.д. BBC создала даже отдельный лендинг, где в максимально доступном и наглядном виде изложена на английском языке практически вся доступная информация о последнем походе отряда Дятлова и его участниках, а также расследовании случившегося. Пользуется большой популярностью и тематический подкаст, выпущенный ВВС в 2019 г. Помимо этого снимаются многочисленные документальные фильмы, в том числе от National Geographic и Discovery, телепрограммы, эпизоды веб-сериалов (включая выпуск от BuzzFeed, снятый в формате true crime), подкасты, видеоролики, книги, статьи и даже комиксы (!) собирают миллионы поклонников всего таинственного и странного. История "дятловцев" регулярно попадает в различные онлайн-топы самых загадочных происшествий с трагическим финалом, а также на страницы ресурсов, где любят рассказывать о тайнах НЛО или снежного человека. Обсуждение того, что же именно случилось в феврале 1956 года в горах Урала, можно встретить даже в тайском или индийском сегментах YouTube"!
Евгений Никишов: "Мы старались максимально точно следовать документам и дневникам, но иногда нам приходилось что-то домысливать, потому что художественная правда важнее. По ходу следствия наш главный герой - майор КГБ Олег Костин - изучает все основные версии трагедии, постепенно отсекая их в силу тех или иных неувязок. Таким образом наш проект можно назвать антологией всего, что известно об истории перевала Дятлова. В развязке зритель получит ответ на главный вопрос - что случилось со студентами в ночь на 2-е февраля 1959 года на горе Холатчахль. Мы вслед за нашим главным героем можем сказать, что в тех выводах, которые он сделал, уверены".
Главный герой
В сериале две равноценные сюжетные линии: первая - о восхождении группы Дятлова на Отортен, которая станет художественной реконструкцией их похода и подготовки к нему. И вторая - расследование трагедии майором КГБ Олегом Костиным, отправленным из Москвы в город Ивдель сразу после того, как на перевале были обнаружены первые тела. Каждой сюжетной линии, которые подведут зрителей к разгадке тайны, отведено по 4 серии. Они будут идти поочередно, чтобы у зрителей сложилась полная картина истории. По сюжету Костин прошел Великую Отечественную войну, которая лишила его семьи и наделила необычным даром - иногда он может видеть и чувствовать то, что не поддается рациональному объяснению. По ходу действия станет понятно, что с самого начала поход дятловцев сопровождался странными, мистическими событиями, с которыми сам Костин, сталкивался во время войны. Именно это приведет его к разгадке в финале.
Какими были участники группы Дятлова и особый подход к изображению
Евгений Никишов: "Кастинг на группу Дятлова был самым сложным, потому что мы искали актеров не только с портретным сходством с прототипами истории, но и с советской органикой, если можно так сказать. Это особая манера существования, гораздо более условная, чем в современном кино. Герои советских фильмов 50-х-60-х, на которых мы ориентировались — идеалисты и романтики. Их не волнует материальное, они живут мечтой о счастье для всех, о справедливости и правде. И это, конечно, не может не влиять на то, как играют актеры, как они выглядят, как взаимодействуют друг с другом".
Валерий Федорович: "Мы родились в СССР, мы были детьми, когда он развалился. Нам было интересно погрузиться в то время и понять, как тогда жили люди, и какими они были. Мы изучили невероятное количество документальных материалов и про то время и отдельно про трагедию на перевале. После чего напечатали для съемочной группы трёхтомник со всеми деталями. Нам помогли дневники - мы читали записи всех "дятловцев" и поняли, что они действительно были яркими, солнечными людьми, настоящими идеалистами. Прямо как в советских фильмах. Это сейчас психоаналитики и рекламные ролики призывают нас любить себя, тогда в 1959 году все было принципиально иначе. У нас даже на уровне изображения используется этот конфликт.
Для Валерия Федоровича и Евгения Никишова, продюсеров "Колл-центра", "Игры на выживание", "Эпидемии", "Полицейского с Рублевки" и других популярных сериалов в разных жанрах это первый опыт работы за камерой в качестве режиссеров. Художественным руководителем сериала стал Павел Костомаров ("Эпидемия"). Он же наряду со Степаном Гордеевым выступил режиссером-постановщиком четных серий проекта. Операторами, ответственными за необычную ретро-атмосферу – Глеб Филатов ("Бык", "Колл-центр") и Алексей Стрелов, снявшие сериал не на цифровую камеру, а на 16-мм пленку. Это изобразительное решение по задумке авторов должно максимально отсылать зрителя к фильмам 50-х годов.
Международный прокат
"Перевал Дятлова" - триллер с особым для сериала киноязыком, самобытной работой операторов, нетривиальной структурой повествования и ответом на вопрос, который давно волнует всю планету - будет интересен не только российской аудитории. На Берлинском кинофестивале 2020 года сериал был куплен для мирового показа крупнейшим международным дистрибутором - компанией Beta Films.
Премьера "Перевала Дятлова" состоится на телеканале ТНТ и стриминг-портале PREMIER уже этой осенью.