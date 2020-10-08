"Основано на закрытых материалах дела": первый сериал о тайне Перевала Дятлова выйдет осенью

Самая таинственная загадка СССР

"Перевал Дятлова" - уникальный проект, так как его создателям - режиссерам и продюсерам Евгению Никишову, Валерию Федоровичу и сценаристу Илье Куликову - удалось получить доступ к закрытым материалам дела 1959 года и материалам доследования 2000-х годов, а также детально изучить дневники погибших студентов.

ФОТО: пресс-релиз

Валерий Федорович, режиссер фильма так рассказывает о феномене загадочной трагедии:

"Тайна перевала Дятлова - это не только самая большая загадка СССР, но и международный медийный феномен, и в мире о ней осведомлены практически так же хорошо, как и в России.

Поэтому, когда в российских новостях появляются новые подробности случившегося – как, например, обнародованные летом 2010г. результаты прокурорской проверки с официальной причиной гибели студентов - то они тут же облетают все мировые СМИ, включая CNN, The Times, Forbes и т.д. BBC создала даже отдельный лендинг, где в максимально доступном и наглядном виде изложена на английском языке практически вся доступная информация о последнем походе отряда Дятлова и его участниках, а также расследовании случившегося. Пользуется большой популярностью и тематический подкаст, выпущенный ВВС в 2019 г. Помимо этого снимаются многочисленные документальные фильмы, в том числе от National Geographic и Discovery, телепрограммы, эпизоды веб-сериалов (включая выпуск от BuzzFeed, снятый в формате true crime), подкасты, видеоролики, книги, статьи и даже комиксы (!) собирают миллионы поклонников всего таинственного и странного. История "дятловцев" регулярно попадает в различные онлайн-топы самых загадочных происшествий с трагическим финалом, а также на страницы ресурсов, где любят рассказывать о тайнах НЛО или снежного человека. Обсуждение того, что же именно случилось в феврале 1956 года в горах Урала, можно встретить даже в тайском или индийском сегментах YouTube"!

Евгений Никишов: "Мы старались максимально точно следовать документам и дневникам, но иногда нам приходилось что-то домысливать, потому что художественная правда важнее. По ходу следствия наш главный герой - майор КГБ Олег Костин - изучает все основные версии трагедии, постепенно отсекая их в силу тех или иных неувязок. Таким образом наш проект можно назвать антологией всего, что известно об истории перевала Дятлова. В развязке зритель получит ответ на главный вопрос - что случилось со студентами в ночь на 2-е февраля 1959 года на горе Холатчахль. Мы вслед за нашим главным героем можем сказать, что в тех выводах, которые он сделал, уверены".

ФОТО: пресс-релиз

Главный герой