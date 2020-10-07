Ср, 7.10.2020
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Владимир Путин, президент России

Михаил Жванецкий завершил концертную деятельность

Михаил Жванецкий

ФОТО: RIA Novosti/Scanpix

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий больше не будет заниматься концертной деятельностью, заявил его представитель Олег Сташкевич, сообщает "Медуза".

"Артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены. У Жванецкого это мужество есть - вовремя уйти со сцены, не тянуть. Он реалист и сказал, что не надо выходить на сцену. Стареть нужно дома. Человек теряет какую-то работоспособность свою привычную, зачем это демонстрировать? Жванецкий закрыл передачу, закончил концертную деятельность", - цитирует его слова "Медуза".

Сташкевич отметил, что решение уйти со сцены Жванецкий принял давно, а 6 октября он закрыл ИП.

Он отметил, что Жванецкий останется писателем.

Выступать на сцене 86-летний Жванецкий начал в 1960-х годах.

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