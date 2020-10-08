Стала известна дата премьеры сериала "Территория" от продюсеров "Мира! Дружбы! Жвачки!" и "Ольги"

"Территория" - этой первый сериал компании Good Story Media, снятый на стыке хоррора, фольклора и роуд-муви. Однако это не только мрачная история о народных верованиях Пермского края и о существах уральской мифологии - отшельниках и шаманах, затворниках, лесных колдуньях и леших - но и оригинальная семейная драма, наполненная тайнами прошлого.

ФОТО: Пресс-фото

19-летний Егор Чудинов вместе со своим дядей, патологоанатомом Николаем, отправляется на поиски родни - родителей Егора, этнографов, пропавших во время экспедиции по Пермскому краю. Недалеко от города Кудымкар к ним присоединяются две попутчицы - студентки-филологи Таня и Надя. Со временем выясняется, что они знакомы с мифологией этих краев не только по учебникам. Место, к которому они направляются, хранит свою тайну. Здесь не любят чужаков. Здесь свои правила. И лишь на миг поверив в существование потустороннего, путники поймут, что дороги назад уже нет.

ФОТО: Пресс-фото

Каждый день Егор продвигается вглубь территории, встречается с суевериями и получает знаки не переступать черту, но желание найти родителей и узнать, как понурые деревни и села Урала связаны с событиями его детства, оказывается сильнее. Как далеко герои продвинутся вперед в надежде найти разгадку и смогут ли они добраться до самого центра территории?

Все ответы - в сериале "Территория" с 12 октября в 22.00 на ТНТ.