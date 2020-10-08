Чт, 8.10.2020
За неиспользование масок в общественном транспорте нужно предусмотреть административную ответственность. Это облегчит жизнь контролерам. Я не хотела бы быть на их месте и объяснять людям, отрицающим Covid-19, зачем нужно носить маски. Илзе Винькеле, министр здравоохранения
Илзе Винькеле, министр здравоохранения

В Москве задержаны две участницы Pussy Riot

Группа Pussy Riot

ФОТО: AP/Scanpix

В Москве возле редакции "Дождя" полиция задержала участницу скандальной группы Pussy Riot Марию Алехину, которая приехала на телеканал для участия в программе "Нюансы".

Незадолго до этого на Таганке была задержана другая участница группы Вероника Никульшина, сообщает "Медуза".

Напомним, в среду, 7 октября, в день рождения президента России Владимира Путина участники группы устроили акцию в поддержку ЛГБТ: они вывесили радужные флаги на зданиях администрации президента, ФСБ, Верховного суда, Министерства культуры и ОВД по району Басманный.

ФОТО: AP/Scanpix

Тем же вечером были задержаны участники группы Василий Андриановаи Елизавета Дидерих. Позже их отпустили под обязательство о явке для составления административного протокола за участие в несанкционированной акции. 

Полицийские наведались и к другим участникам акции - Веронике Никульшиной, Люсе Штейн и Александру Лосеву.

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