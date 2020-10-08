В Москве задержаны две участницы Pussy Riot

Незадолго до этого на Таганке была задержана другая участница группы Вероника Никульшина, сообщает "Медуза".

Только что в районе Таганки за вчерашнюю акцию с флагами задержали Нику Никульшину и везут в ОВД Мещанский pic.twitter.com/JcsPUkWSaQ — Пётр Верзилов (@gruppa_voina) October 8, 2020

Напомним, в среду, 7 октября, в день рождения президента России Владимира Путина участники группы устроили акцию в поддержку ЛГБТ: они вывесили радужные флаги на зданиях администрации президента, ФСБ, Верховного суда, Министерства культуры и ОВД по району Басманный.

ФОТО: AP/Scanpix

Участники Pussy Riot в день рождения Владимира Путина провели акцию против государственной гомофобии, вывесив радужные флаги на зданиях ФСБ, администрации президента, Верховного суда и министерства культурыhttps://t.co/tBSuyrQN1D pic.twitter.com/IIDGLoeqjb — Медиазона (@mediazzzona) October 7, 2020

Тем же вечером были задержаны участники группы Василий Андриановаи Елизавета Дидерих. Позже их отпустили под обязательство о явке для составления административного протокола за участие в несанкционированной акции.