"Это ложь, чистейшее вранье": Игорь Крутой об обвинениях со стороны Фадеева и Агаларова

Продюсер указал, что никогда не пойдет на примирение. С коллегами он не общается вот уже пять лет. Хотя раньше они не просто работали вместе, но и дружили.

Игорь Яковлевич рассказал, что была идея построить свою станцию, "на которой люди будут объективно раскручиваться".

"Все сказали: "Гениально". Гуцериев (Михаил Гуцериев - один из ведущих российских предпринимателей страны, известный меценат, поэт. - Прим. ред.) дал добро, а потом предложил: "Надо сделать премию типа "Золотого граммофона". Я говорю: "Зачем делать премию на одну какую-то радиостанцию, давайте делать национальную премию", договорился с "Россией 1", что это будет в прайм-тайме, что через месяц проведем ее", - объяснил Крутой.

Но возник неожиданный конфликт. К нему привело недовольство Максима Фадеева тем, что именно он взял руководство над готовящейся новой премией. Продюсер считает, что Агаларов оболгал его.

"Эмин сказал, что я взял на организацию премии полтора миллиона долларов. Это ложь, чистейшее вранье. Чтобы меня опорочить в мое отсутствие, когда я не мог ответить", - считает Игорь Яковлевич.

Крутой указал, что Гуцериев в итоге принял решение работать с ним, а не с Агаларовым и Фадеевым. В целом Игорь Яковлевич считает, что в России невозможно наладить конструктивное взаимодействие между продюсерами, потому что в российском шоу-бизнесе нет никакого бизнеса, а есть только "парад амбиций".

Часто бывает трудно договориться между собой, нет объективной самооценки, а на Западе это четко отлаженная система - там есть механизмы взаимодействия, суды и больше контроля.