В Латвии появился новый телеканал

Телеканал "1+2" - это развлекательный телеканал, специализирующийся на сериалах, художественных и псевдо-документальных фильмах мистического содержания. Телеканал, который позволяет заглянуть за пределы реальности, предлагая зрителям программы популярного телеканала "ТВ3", среди которых, "Последний герой", шоу современных фокусов "Все, кроме обычного", "Удиви меня".

"Мы рады представить латвийским телезрителям телеканал "1+2". Многие проекты данного телеканала уже давно известны латвийским зрителям, это - "Гадалка", "Гоголь", "Слепая". Как и все телеканалы, которые представляет наша компания, телеканал не содержит политических передач. Мы уверены, что латвийские телезрители полюбят данный телеканал и он будет одним из фаворитов у своей целевой аудитории", - говорит член правления компании Global Media Анджейс Пятецкис.