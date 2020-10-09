В Латвии появился новый телеканал

Компания Global Media, официальный правообладатель трансляции в странах Балтии телеканалов ТНТ International, ТНТ 4 International, Пятница! International и ТНТ Music, с 1 октября запустила новый телеканал "1+2". Новый телевизионный канал доступен в базовых сетях операторов TET, Baltcom, Balticom, Livas, Dautkom, Mits, Megogo и других.
Телеканал "1+2" - это развлекательный телеканал, специализирующийся на сериалах, художественных и псевдо-документальных фильмах мистического содержания. Телеканал, который позволяет заглянуть за пределы реальности, предлагая зрителям программы популярного телеканала "ТВ3", среди которых, "Последний герой", шоу современных фокусов "Все, кроме обычного", "Удиви меня".
В осеннем сезоне 2020 года телезрители увидят новые захватывающие шоу - "Миллион на мечту" и "Лучший пес".
"Мы рады представить латвийским телезрителям телеканал "1+2". Многие проекты данного телеканала уже давно известны латвийским зрителям, это - "Гадалка", "Гоголь", "Слепая". Как и все телеканалы, которые представляет наша компания, телеканал не содержит политических передач. Мы уверены, что латвийские телезрители полюбят данный телеканал и он будет одним из фаворитов у своей целевой аудитории", - говорит член правления компании Global Media Анджейс Пятецкис.
Компания Global Media была основана в 2016 году и является официальным представителем в странах Балтии российских развлекательных телеканалов ТНТ International, ТНТ 4 International, Пятница! International, ТНТ Music, "1+2".