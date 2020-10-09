Видео ⟩ Кауперс учит своих поклонников латышскому языку. Подписчики в восторге!

"Сезонное предложение! "Словарный запас" от Ренарса - уроки латышского с BrainStorm", - написано на официальной странице группы.

В публикации говорится, что если вы когда-нибудь слышали песню со словами "ветер как ветер", там тоже на самом деле "осень как осень".

Подписчикам было предложено несколько фраз на латышском:

• Осень как осень/ Rudens kā rudens;

• Надену-ка я резиновые сапоги и пойду за грибами/ Vilkšu gumijniekus un iešu sēņot;

• Мне, пожалуйста, глинтвейн и яблочный пирог/ Man lūdzu vienu karstvīnu un ābolu pīrāgu;

• Помойте руки и, пожалуйста, за стол/ Nomazgājiet rokas un lūdzu pie galda!

Также в публикации спрашивалось, как будет "Приятного аппетита!" на латышском языке.

От видеоролика с уроком были в восторге и латыши, и русские. Фолловеры писали, что предложенные певцом фразы могут пригодиться, да и вообще всегда стоит изучать что-то новенькое.

"Ренарс великолепен в своем позитиве", "Вот бы все так - без всякого политического подтекста", "Прекрасный учитель!", "О, класс, с голосом Ренарса изучать новые слова - потрясающая идея", - писали под видео. 2

Ролик собрал 1,7 тысячи лайков и свыше 360 репостов.