Видео ⟩ Кауперс учит своих поклонников латышскому языку. Подписчики в восторге!

Лидер группы Prāta vētra Ренарс Кауперс поделился роликом, в котором обучает своих подписчиков латышскому языку. Видео было опубликовано на официальной странице коллектива в Facebook.
"Сезонное предложение! "Словарный запас" от Ренарса - уроки латышского с BrainStorm", - написано на официальной странице группы.
В публикации говорится, что если вы когда-нибудь слышали песню со словами "ветер как ветер", там тоже на самом деле "осень как осень".
Подписчикам было предложено несколько фраз на латышском:
• Осень как осень/ Rudens kā rudens;
• Надену-ка я резиновые сапоги и пойду за грибами/ Vilkšu gumijniekus un iešu sēņot;
• Мне, пожалуйста, глинтвейн и яблочный пирог/ Man lūdzu vienu karstvīnu un ābolu pīrāgu;
• Помойте руки и, пожалуйста, за стол/ Nomazgājiet rokas un lūdzu pie galda!
Также в публикации спрашивалось, как будет "Приятного аппетита!" на латышском языке.
От видеоролика с уроком были в восторге и латыши, и русские. Фолловеры писали, что предложенные певцом фразы могут пригодиться, да и вообще всегда стоит изучать что-то новенькое.
Ролик собрал 1,7 тысячи лайков и свыше 360 репостов.
Кстати, это уже не первый раз, когда Ренарс Кауперс преподает урок латышского языка своим поклонникам.