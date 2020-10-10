Спектакль Херманиса о Горбачеве: "Человек, который сумел остановить огромный советский механизм"

В роли Михаила Горбачева выступает Евгений Миронов, а Раису Максимовну играет Чулпан Хаматова.

Комментарии режиссера спектакля Алвиса Херманиса приводит портал "Аргументы".

"Для меня Раиса Максимовна - прекрасная дама, а Горбачев - рыцарь. Недаром их называли парой из Средневековья. Влюбленные и с горящими глазами… Так их увидит зритель в спектакле. Я считаю, что больше нет такого человека, который так масштабно повлиял на миллионы жизней. Он изменил карту Евразии и ввел слово "гласность".

Режиссер признался, что долгое время думал, что Союз пал "по экономическим причинам", но сегодня он считает, что это "сделал один человек - Горбачев".

"Цель моего спектакля - показать качества, характер человека, который смог это сделать. Человека, который сумел остановить огромный советский механизм", - отметил он.

В разговоре с агентством ТАСС 89-летний политик рассказал, что много кто хотел снимать о нем кино. Были предложения даже из Голливуда. Здесь он доверился двум людям, и они его не подвели.

Фото со спектакля "Горбачев" ФОТО: пресс-фото/Ира Полярная

В спектакле показан разговор Горбачева с супругой Раисой в гримерке. О чем этот разговор, становится понятно лишь в конце.

Во время беседы зрителю рассказывают о детстве и юности политика, о знакомстве с Раисой Максимовной. Супруги вспоминают свадьбу и совместную жизнь. Отражена также тяжелая болезнь и смерть жены Горбачева.

Алвис Херманис и Михаил Горбачев ФОТО: скриншот видео

Любопытный факт, но Херманис не включил в спектакль годы, когда Горбачев был президентом СССР.

Сценография спектакля "Горбачев" ФОТО: Фото очевидца/Алла Шендерова

С Михаилом Сергеевичем встречались и режиссер, и актеры. Алвис Зерманис признался, что эта встреча произвела на него большее впечатление, чем знакомство с Далай Ламой.

Постер спектакля "Горбачев" ФОТО: пресс-фото