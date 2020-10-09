Джону Леннону - 80: "Жизнь - это то, что происходит с тобой, пока ты строишь другие планы"

1. Imagine (1971)

Творчество Леннона оказало огромное влияние на субкультуру хиппи. Его высказывания часто носили политический и антивоенный характер. Такой стала и композиция Imagine. В ней поется о равенстве и братстве людей, о мире и свободе.

2. Whatever Gets You Thru the Night (1974)

Именно этот сингл стал в карьере артиста первым, взорвавшим хит-парады. До этого момента еще ни одна композиция музыканта не попадала на первое место.

"Жизнь - это то, что происходит с тобой, пока ты строишь другие планы". (Джон Леннон.)

3. Starting Over (1980)

Говоря о лучших композициях Леннона, нельзя не упомянуть песню Starting Over, которая стала популярной только после его смерти.

4. Watching the Wheels (1980)

Гимн семейному счастью и любви. Совместная жизнь Джона Леннона и Йоко Оно началась в 1968 году. Как говорил тогда сам певец, "Мы - не Джон и Йоко, а одна душа в двух телах, Джон-и-Йоко".

5.Woman (1980)

Джон Леннон считал, что "для каждого мужчины движущая сила - это женщина. Без женщины даже Наполеон был бы простым идиотом".

6. Give Peace a Chance (1969)

Песня-лозунг о мире, которую Джон Леннон впервые исполнил во время своей второй постельной акции против войны во Вьетнаме совместно с Йоко Оно.

7. Jealous Guy (1971)

Песня, написанная во время путешествия в Индию вместе с группой The Beatles.

8 декабря 1980 года Джон Леннон был застрелен фанатом и умер в возрасте 40 лет, но он до конца своих дней оставался таким же мечтателем, каким был в школьные годы.