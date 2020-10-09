В столице Киргизии объявлено ЧП: президент распорядился ввести войска

Режим ЧП начнет действовать с 20:00 (17.00) 9 октября и закончится 21 октября.

В соответствии с указом, в городе будет объявлен комендантский час. Отмечается, что введен контроль за средствами массовой информации и "особые правила пользования связью", пишет DW.

Ранее сообщалось, что вечером 5 октября в Бишкеке начались беспорядки из-за непризнания результатов выборов в парламент. В центре собрались сотни протестующих, которые подожгли мусорные баки и кидали камни в силовиков. После столкновений милиции с протестующими в центре Бишкека были госпитализированы более 130 человек.

В числе пострадавших были как протестующие, так и сотрудники правоохранительных органов.

Ночью протестующие на пожарной машине протаранили ворота на территорию перед зданием парламента и ворвались внутрь.

В ночь на 6 октября протестующие, которые были не согласны с итогами парламентских выборов, захватили Белый дом, в котором расположены парламент и администрация президента Киргизии. В здании произошел пожар.

После этого демонстранты отправились к зданию Государственного комитета национальной безопасности, где после переговоров с силовиками освободили из СИЗО бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, ранее приговоренного к 11 годам лишения свободы.

Галерея: Протесты в Киргизии

К утру стало известно, что протестующие также захватили здания столичной мэрии и правительства страны. В результате столкновений пострадали 590 человек, 150 из них были госпитализированы. Известно об одном погибшем.