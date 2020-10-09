В столице Киргизии объявлено ЧП: президент распорядился ввести войска

В столицу Киргизии, Бишкек, вводят воинские подразделения и военную технику. Соответствующий указ подписал президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, сообщает портал "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс".
Режим ЧП начнет действовать с 20:00 (17.00) 9 октября и закончится 21 октября.
В соответствии с указом, в городе будет объявлен комендантский час. Отмечается, что введен контроль за средствами массовой информации и "особые правила пользования связью", пишет DW.
Ранее сообщалось, что вечером 5 октября в Бишкеке начались беспорядки из-за непризнания результатов выборов в парламент. В центре собрались сотни протестующих, которые подожгли мусорные баки и кидали камни в силовиков. После столкновений милиции с протестующими в центре Бишкека были госпитализированы более 130 человек.
Ночью протестующие на пожарной машине протаранили ворота на территорию перед зданием парламента и ворвались внутрь.
В ночь на 6 октября протестующие, которые были не согласны с итогами парламентских выборов, захватили Белый дом, в котором расположены парламент и администрация президента Киргизии. В здании произошел пожар.
После этого демонстранты отправились к зданию Государственного комитета национальной безопасности, где после переговоров с силовиками освободили из СИЗО бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, ранее приговоренного к 11 годам лишения свободы.
Галерея: Протесты в Киргизии
К утру стало известно, что протестующие также захватили здания столичной мэрии и правительства страны. В результате столкновений пострадали 590 человек, 150 из них были госпитализированы. Известно об одном погибшем.
Действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что ночью в стране произошла попытка незаконного захвата власти.