Сб, 10.10.2020
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Алексей Навальный

Звезда TikTok Даня Милохин и Юрий Шатунов из одного детского дома

ФОТО: скриншот видео

Звезда TikTok Даня Милохин и певица Алена Апина стали гостями шоу Максима Галкина "Музыкалити". Ведущий предложил гостям узнать по фото некоторых представителей шоу-бизнеса. Молодой человек без труда узнал Юрия Шатунова. 

Оказалось, что и Милохин и Шатунов из одного детского дома в Оренбурге. Даня даже вспомнил имя директора учреждения. Женщину звали Валентина Николаевна. 

"Ваш детский дом - это какая-то "Фабрика звезд"", - заметил Максим Галкин. 

Как рассказывает издание GQ, еще год назад Даня Милохин работал официантом в Анапе. Парню было 17 лет, он только съехал от приемных родителей*, которые относительно недавно забрали его из детского дома.

*Зимой 2020-го в интервью Ксении Хоффман в ее YouTube-шоу "Пушка" обмолвился, что причины того, что родители отдали его и старшего брата в детдом, крылись в алкоголизме отца, с чем мать мириться не желала.

В середине сентября Даня Милохин и певец Николай Басков представили совместный трек под названием "Дико тусим". Одновременно с публикацией песни на YouTube вышел клип, в котором артисты весело проводят время в старинном поместье.

В начале ролика Даня Милохин прогуливается по атмосферным помещениям и танцует. Вскоре к мероприятию присоединяется Николай Басков. Ближе к концу видео оба отправляются на охоту.

Видео: Алена Апина и Даня Милохин в программе "Музыкалити"

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