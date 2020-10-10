Звезду сериала "Интерны" экстренно госпитализировали в Лондоне

Актер рассказал, что у него начались сильные головной боли, пульсация в голове и сердце. Почувствовав себя плохо, он заподозрил инсульт или инфаркт. По его словам, обращение к медикам было экстренным, но сама проблема появилась несколько недель назад.

"Буду очень рад, если меня оставят в больнице. Давно не чувствовал себя так рядом со смертью", - цитирует актера РИА "Новости".

Предварительно врачи заверили актера, что инсульта или инфаркта у него нет, но необходимы дополнительные проверки и анализ крови.