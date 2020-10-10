Звезду сериала "Интерны" экстренно госпитализировали в Лондоне

Звезду сериала "Интерны" Дмитрия Шаракоиса экстренно госпитализировали в Лондоне. Об этом артист сообщил в своем Instagram-аккаунте.
Актер рассказал, что у него начались сильные головной боли, пульсация в голове и сердце. Почувствовав себя плохо, он заподозрил инсульт или инфаркт. По его словам, обращение к медикам было экстренным, но сама проблема появилась несколько недель назад.
"Буду очень рад, если меня оставят в больнице. Давно не чувствовал себя так рядом со смертью", - цитирует актера РИА "Новости".
Предварительно врачи заверили актера, что инсульта или инфаркта у него нет, но необходимы дополнительные проверки и анализ крови.
Дмитрий Шаракоис - окончил ГИТИС в 2006 году. На последнем курсе института он снимался в эпизодических ролях в фильмах "Девятая рота", "Моя прекрасная няня" и "Опера. Хроники убойного отдела". Самую большую славу ему принесла роль Бориса Левина в сериале "Интерны". Пару лет назад он переехал в Лондон.