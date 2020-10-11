Рыжий "Иванушка" о любви к танцовщице из труппы Лаймы Вайкуле и поездках в Ригу

Андрей познакомился с ней в Сочи. Это произошло на танцах. Девушке было 17 лет, а ему 18. Они понравились друг другу сразу. Когда Григорий-Апполонов стал расспрашивать девушку, о том, кто она такая, то оказалось, что ее зовут Полина и она из Риги.

Полина Гриффитс на тот момент была участницей труппы варьете Лаймы Вайкуле.

В разговоре с Борисом Корчевниковым Андрей объяснил, что тогда они "втюрились по уши одновременно". Но против отношений молодых людей выступала мама Полины.

Артист прилетал к девушке в Ригу. Он хотел увидеться и надеялся. Но Полина не хотела превращать их дружеские отношения в нечто большее. Так они остались друзьями.

После он увидел ее в рекламе мюзикла "Метро" в Москве. В итоге Андрей приехал на кастинг мюзикла, встретил Полину и попал в постановку.

Полина Гриффитс больше известна публике, как бывшая солистка группы A`Studio. Певица также сотрудничала с датским исполнителем Томасом Н’эвергрином. Родилась она в Томске, но в 6 лет ее семья переехала в Ригу. Много лет девушка танцевала в джаз-балете под руководством ее матери Галины.