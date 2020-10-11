На ТНТ стартует новый сезон Comedy Club

Пять месяцев Comedy Club не снимал новые выпуски. 5 месяцев ты не смотрел самое классное шоу в мире (мнение предвзятое, объективное). Все это время резиденты не отдыхали на Лазурном берегу Анапы и не гоняли на кабриолете по Золотому кольцу, а работали, придумывали, разгоняли и шутили. О масочном режиме и политике, вирусе и чиновниках, спорте, экономике, нефти, музыке, разводе Харламова и картошке. Короче, обо всем. Обо всем этом в новом сезоне.