"Это мой самый страшный грех": звезда сериала "Кухня" об абортах и замершей беременности

Сейчас актриса воспитывает 17-летнего Тимофея и девятилетнюю Соню. Дети рождены от разных мужей, но очень дружны.

Кудрявцевой артистка призналась, что могла бы растить шестерых детей.

"Это мой самый страшный грех, который я отмаливаю. Вряд ли я отмолю", - вздыхает она.

Первые два аборта она была вынуждена сделать по состоянию здоровья. Врачи рекомендовали ей срочно прервать беременность на третьем месяце из-за проблем с ногами. Во второй раз ситуация повторилась.

"Сейчас я понимаю, что должна была рисковать. Дети не просто так нас наверху выбирают. А потом были просто замершие беременности", - рассказала она.

Оказывается, когда Ксенофонтова жила с Александром Рыжих, то забеременела. У пары был должен родиться мальчик. На приеме у врача выяснилось, что у плода были порок сердца и генетическое нарушение. Ребенок умер в утробе.

"Плод уже трое суток мертв. Получается, что во мне был труп", - объяснила Елена.