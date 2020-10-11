"Это мой самый страшный грех": звезда сериала "Кухня" об абортах и замершей беременности

Актриса из сериала "Кухня" Елена Ксенофонтова стала гостьей программы Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Артистка рассказала о том, что до сих пор не может пережить того, что могла бы сейчас иметь больше детей, но судьба сложилась иначе.
Сейчас актриса воспитывает 17-летнего Тимофея и девятилетнюю Соню. Дети рождены от разных мужей, но очень дружны.
Кудрявцевой артистка призналась, что могла бы растить шестерых детей.
"Это мой самый страшный грех, который я отмаливаю. Вряд ли я отмолю", - вздыхает она.
Первые два аборта она была вынуждена сделать по состоянию здоровья. Врачи рекомендовали ей срочно прервать беременность на третьем месяце из-за проблем с ногами. Во второй раз ситуация повторилась.
"Сейчас я понимаю, что должна была рисковать. Дети не просто так нас наверху выбирают. А потом были просто замершие беременности", - рассказала она.
Оказывается, когда Ксенофонтова жила с Александром Рыжих, то забеременела. У пары был должен родиться мальчик. На приеме у врача выяснилось, что у плода были порок сердца и генетическое нарушение. Ребенок умер в утробе.
"Плод уже трое суток мертв. Получается, что во мне был труп", - объяснила Елена.
После у актрисы началось заражение тканей. Была проведена тяжелая операция, а после Ксенофонтова частично потеряла память.