Вс, 11.10.2020
"Стрельцов" по многим параметрам проигрывает остальным представителям жанра про "победы советского спорта": режиссерская неуклюжесть заметна буквально с первой минуты, сюжет зачастую схватывает настоящий паралич, а главная изюминка любого спортивного фильма - сцены соревнований - хоть и сделаны с внешним задором, но по факту совершенно невыразительны. Андрей Тимофеев о фильме "Стрельцов"
Андрей Тимофеев о фильме "Стрельцов"
  • RUS TVNET
  • Звезды
  • Звезды
  • Зрители подарили победу номеру Бузовой и Соловьева на шоу "Ледниковый период"

Зрители подарили победу номеру Бузовой и Соловьева на шоу "Ледниковый период"

ФОТО: https://www.instagram.com/ice_1tv/

Популярная телеведущая, блогер и певица Ольга Бузова опубликовала новый пост в соцсетях, в котором поделилась впечатлениями от второго выпуска на проекте "Ледниковый период" на Первом канале.

На официальной странице проекта сообщается, что по итогам зрительского голосования во втором выпуске победила пара Ольги Бузовой и Дмитрия Соловьева.

"Боже, я плачу... Спасибо... У меня нет слов..." - написала знаменитость в комментариях. 

Напомним, что звезда выступает в паре с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Дмитрием Соловьевым. Ранее Бузова сделала публикацию, в которой призналась, что расстроена полученными баллами. 

"Сложный выпуск для нашей пары… Я вот сейчас, когда выставляла эту ленту из наших фото с номера, смотрела на нас с Димой, таких счастливых, улыбающихся, и вспоминала наше выступление", - написала Ольга. 

Бузова отметила, что ей казалось, что они все пространство "окутали добротой, какой-то юношеской наивностью и верой в первую чистую любовь".

"Я с таким удовольствием вспоминаю наше выступление… Но зная уже сейчас, какой был результат, с огорчением… Неужели мы худшие… Неужели мы не раскрыли задумку номера. Неужели даже актерски мы не отыграли. И не заслужили ни одной высшей оценки", - расстроилась она. 

Ольга призналась, что у нее много вопросов в голове. Сейчас пара готовит уже свой пятый номер.

Видео: номер Ольги Бузовой и Дмитрия Соловьева

Последние новости

НАВЕРХ
Back