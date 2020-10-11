Зрители подарили победу номеру Бузовой и Соловьева на шоу "Ледниковый период"

На официальной странице проекта сообщается, что по итогам зрительского голосования во втором выпуске победила пара Ольги Бузовой и Дмитрия Соловьева.

"Боже, я плачу... Спасибо... У меня нет слов..." - написала знаменитость в комментариях.

Напомним, что звезда выступает в паре с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Дмитрием Соловьевым. Ранее Бузова сделала публикацию, в которой призналась, что расстроена полученными баллами.

"Сложный выпуск для нашей пары… Я вот сейчас, когда выставляла эту ленту из наших фото с номера, смотрела на нас с Димой, таких счастливых, улыбающихся, и вспоминала наше выступление", - написала Ольга.

Бузова отметила, что ей казалось, что они все пространство "окутали добротой, какой-то юношеской наивностью и верой в первую чистую любовь".

"Я с таким удовольствием вспоминаю наше выступление… Но зная уже сейчас, какой был результат, с огорчением… Неужели мы худшие… Неужели мы не раскрыли задумку номера. Неужели даже актерски мы не отыграли. И не заслужили ни одной высшей оценки", - расстроилась она.

Ольга призналась, что у нее много вопросов в голове. Сейчас пара готовит уже свой пятый номер.