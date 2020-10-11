Работодателей призывают ввести меры безопасности во время распространения Covid-19

Латвийская конфедерация работодателей (LDDK) призывает работодателей пересмотреть и внедрить меры безопасности, рекомендованные Центром профилактики и контроля заболеваний, во время пандемии Covid-19, заявил агентству LETA президент LDDK Виталий Гаврилов.
Он отметил, что Латвия долгое время являлась лидером в ограничении распространения вируса, однако последние вспышки заболевания, выявленные в нескольких компаниях, показывают, что жителям нужно быть более осторожными и ответственными.
Гаврилов отметил, что меры по защите здоровья населения в настоящее время являются главным приоритетом конфедерации. Он убежден, что это единственный способ избежать повторного введения жестких ограничений, снижения уровня занятости и перерывов в работе компаний.
Гаврилов подчеркнул, что LDDK вкладывает много сил в то, чтобы помочь компаниям адаптировать рабочую среду к сложившейся ситуации. Конфедерация организует как очные, так и онлайн-семинары для работодателей в Риге и других регионах Латвии.
"В это время работодатели должны особенно подумать над тем, какие меры безопасности следует ввести на предприятиях, чтобы снизить риск распространения инфекции. При планировании повседневной работы я призываю следовать рекомендациям Центра профилактики и контроля заболеваний, а также других ответственных учреждений - в рамках возможностей обеспечивать физическое дистанцирование сотрудников, создавать дополнительные защитные барьеры между работающими рядом сотрудниками, использовать средства индивидуальной защиты и дезинфекции, обеспечивать хорошую вентиляцию помещений, рассмотреть возможность удаленной работы сотрудников", - сказал Гаврилов.