Пн, 12.10.2020
Будто взорвался какой-то серьезный объект. Белорусский журналист о взрыве на митинге в Минске
Белорусский журналист о взрыве на митинге в Минске
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  • Звездные выходные: Рената Литвинова в шляпке, Анфиса Чехова на море, а Лена Темникова с котиком

Звездные выходные: Рената Литвинова в шляпке, Анфиса Чехова на море, а Лена Темникова с котиком

ФОТО: https://www.instagram.com/achekhova/lenatemnikovaofficial/renatalitvinovaofficiall/

Еженедельно RUS TVNET рассказывает о том, как звезды провели свои выходные.

Рената Литвинова в шляпке

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Влад Соколовский на прогулке

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Лена Темникова и ее котик

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