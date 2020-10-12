Звездные выходные: Рената Литвинова в шляпке, Анфиса Чехова на море, а Лена Темникова с котиком

Еженедельно RUS TVNET рассказывает о том, как звезды провели свои выходные.
Рената Литвинова в шляпке
Ксения Собчак в самолете
Сергей Лазарев и совушка
Татьяна Мингалимова на съемках
Катерина Шпица и цветочки
Андрей Мерзликин провел выходной на работе - в телецентре
Группа Rock Privet на концерте в Хабаровске
Дима Билан на шоу "Где логика?"
Ирина Горбачева с холодным оружием
Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова наслаждалась прогулкой с сыном
Ольге Орловой подарили розы
Наталья Подольская без волос
Настя Каменских и ее пушистый друг
Задумчивая Екатерина Варнава
Ксения Бородина с детьми в зоопарке
Влад Соколовский на прогулке
Филипп Киркоров в короне
Евгений Чичваркин прилег рядом со львом
Лена Темникова и ее котик
Анфиса Чехова отдыхает у моря
Анна Семенович тоже решила отправиться к теплому солнышку
Юлианна Караулова эффектно позирует в ярко-красном боди
Анна Седокова провела презентацию своей книги
Руслан Усачев, Маша Миногарова и Данила Поперечный с закусками из KFC
Полина Гагарина анонсировала новый сезон шоу "Голос"
Баста показал, каким он может стать, если будет много есть