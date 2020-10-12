Цикл концертных историй: сотрудничество и борьба за будущее двух затронутых пандемией отраслей

По завершении каждого концерта атмосферу прекрасного путешествия дополнит изысканный ужин в знаменитом ресторане отеля, блюда которого приготовлены под управлением повара Хенриха Эрхарда, совсем недавно удостоенного звания лучшего повара Латвии 2020.

"Идея этого концертного цикла появилась в то время, когда доступность искусства и путешествий весьма ограничены, но желание людей узнавать новое, наслаждаться полноценным отдыхом и прекрасным искусством никуда не исчезло. Мы желаем дать возможность жителям Риги и гостям столицы пережить истинное ощущение отпуска и с мировым опытом обоих артистов и знаком качества международной группы Kempinski отправиться в увлекательное "путешествие", - говорит руководитель службы по связям с общественностью Grand Hotel Kempinski Riga Лива Лайвиня.

"Мы взволнованы возможностью поддержать отрасль гостеприимства и надеемся, что другие музыканты и артисты продолжат это намерение", - сказала певица Катрина Гупало.

ФОТО: пресс-фото/Аксель Зирнис

"Это странное время является проверкой для многих, поэтому особенно важно помогать друг другу и всегда находить новые и интересные способы, как развиваться и увлекать своих слушателей", - дополнил пианист Андрей Осокин.

ФОТО: пресс-фото/Аксель Зирнис

В первом концерте этого цикла 23 октября с программой "Концерт-Медитация" выступит выдающийся пианист Андрей Осокин, и в это время можно будет пережить состояние полета и вдохновенного мечтания слушая особую программу фортепианной музыки. Музыкант приглашает отдаться чарующей силе музыки и пережить слияние с мгновением, когда забываются будничные заботы и когда можно отдаться только вдохновению. В программе прозвучат произведения Фридерика Шопена, Петра Ильича Чайковского, Сергея Рахманинова, Клода Дебюсси, Раймонда Тигулса, Петериса Вакса, Арво Пярта и Филиппа Гласса.

20 ноября состоится концерт певицы и пианистки Катрин Гупало "7 Печальных звезд и Луна Алабамы", который посвящен музыке композиторов Курта Ваиля и Иманта Калниньша. Все композиции Катрина Гупало исполняет в своей аранжировке для голоса и фортепиано, кото-рая создана с большим пиететом к оригинальным версиям песен композитора. Вместе с из-любленными песнями прозвучит также созданная самой Катриной Гупало музыка, а также сочинения Джимма Моррисона, Мелании Сафки и Эрика Сати.

ФОТО: пресс-фото/Аксель Зирнис

В свою очередь, 12 декабря, предваряя время Рождества, прозвучит последний концерт цикла "От Нью-Йорка До Парижа", где вместе выступит творческий тандем Катрины Гупало и Андрея Осокина и в котором объединены ярчайшие номера с концертов-спектаклей "100 лет с Пиаф" и "After Midnight / "После полуночи". В программу включены песни Эдит Пиаф, Мерилин Монро, Кола Портер, Нины Симонэ, Джулии Лондон и Эллы Фитцджеральд, виртуозные джазовые сочинения Джорджа Гершвина и утонченная музыка Эрика Сати для фортепиано, равно как и музыка французского импрессиониста Клода Дебюсси для фортепиано в четыре руки.

Более подробная информация о концертах и резервации билетов и ужине в ресторане STAGE22 - www.kempinski.com/riga.