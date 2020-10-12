Пн, 12.10.2020
"Стрельцов" по многим параметрам проигрывает остальным представителям жанра про "победы советского спорта": режиссерская неуклюжесть заметна буквально с первой минуты, сюжет зачастую схватывает настоящий паралич, а главная изюминка любого спортивного фильма - сцены соревнований - хоть и сделаны с внешним задором, но по факту совершенно невыразительны. Андрей Тимофеев о фильме "Стрельцов"
Андрей Тимофеев о фильме "Стрельцов"

Звезда "Квартета И" стал отцом в третий раз

Леонид Барац

ФОТО: https://www.instagram.com/lesha_barats/

Российский актер и участник театра "Квартет И" Леонид Барац сообщил, что у него родился сын. Об этом он сообщил в соцсетях.

Актер сделал трогательную публикацию с фотографией беременной жены. Известно, что роды проходили в одной из частных клиник Москвы.

Барац указал, что рождение малыша было непростым. Но жена Анна Моисеева и новорожденный мальчик справились и чувствуют себя хорошо. Артист выразил свою благодарность врачу и акушерке медучреждения "за уверенность, профессионализм и человеческую теплоту!". 

Барац не стал скрывать, что наследника назвали Марком. 

"Надеюсь, Марку часто будут встречаться такие люди!" - добавил счастливый отец.

В комментариях поклонники поспешили поздравить кумира с пополнением в семействе.

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