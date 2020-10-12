Звезда "Квартета И" стал отцом в третий раз

Актер сделал трогательную публикацию с фотографией беременной жены. Известно, что роды проходили в одной из частных клиник Москвы.

Барац указал, что рождение малыша было непростым. Но жена Анна Моисеева и новорожденный мальчик справились и чувствуют себя хорошо. Артист выразил свою благодарность врачу и акушерке медучреждения "за уверенность, профессионализм и человеческую теплоту!".

Барац не стал скрывать, что наследника назвали Марком.

"Надеюсь, Марку часто будут встречаться такие люди!" - добавил счастливый отец.