"Снимаю с себя эту ответственность": Антон Долин о выходе из состава Фонда кино

"Все эти годы я был там единственным кинокритиком (не путать с киножурналистами, которые пишут о киноиндустрии, но не занимаются анализом художественных достоинств и недостатков фильмов)", - заметил он.

Долин объяснил, что быть в составе этого совета ему было "абсолютно незачем".

"Эта работа не оплачивается, не является публичной (уверен, многие сейчас впервые услышали, что я в этом совете состоял), не приносит славы и почета", - указал он.

Кинокритик объяснил свои мотивы: он верил, что своим голосом мог принести пользу.

"В отличие от многих, я не считаю, что все коммерческое российское кино - не заслуживающая внимания дрянь. Своей целью я видел голосование за те проекты, из которых (на мой взгляд) могло выйти что-то путное, и против тех, из которых этого выйти не могло", - объяснил Антон Долин.

Он подчеркнул, что большинство его коллег голосовали не за качество, а за тех, кто будет успешен в прокате.

"А я - за тех, кто был хоть в чем-то оригинален, талантлив, художественно интересен, вне зависимости от возможного успеха", - заметил журналист.

Долин считает, что "в долгой перспективе для индустрии полезнее талантливое, чем бездарное, даже если (в эту конкретную секунду) бездарное продается лучше, чем талантливое".

Со временем, он осознал, что перестал понимать смысл своей работы в Фонде кино.

"Мои коллеги по экспертному совету достаточно квалифицированы, чтобы выделить деньги на очередной фильм Шипенко или Крыжовникова. При этом по-настоящему новаторский проект все равно никогда не получит поддержку. А условные "Три богатыря и Барбоскины" - все равно получат.

Что до патриотических блокбастеров, механизм их поддержки государством (над экспертным советом есть еще и попечительский, он важнее, ведь он и распределяет деньги) остается непрозрачным.

Мне неприятно думать, что, когда перед "Союзом спасения" или "Вратарем Галактики" возникает титр "Фонд кино представляет", кто-то в зале может подумать, будто и я ответственен за финансовую поддержку этих картин. Снимаю с себя эту ответственность", - написал Долин.

Антон Долин уверен в том, что российское кино нуждается в государственной поддержке. Он знает, что многие талантливые фильмы не появились бы на свет без этих денег. По его мнению, "лучше уж госбюджет пойдет на "Вратаря Галактики", чем на крылатые ракеты для КНДР или премии для Росгвардии за удачное подавление мятежей. Просто без меня".