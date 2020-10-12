"Ту травлю сложно пережить": Меган Маркл о том, как переживала хейт в Сети

"Восемь месяцев из этого времени я даже не выходила в свет, потому что была в декрете с ребенком, но ту травлю, что происходила за эти месяцы, сложно пережить. Вы даже не можете представить, каково это", - призналась Меган. Она отметила, что данная ситуация нанесла сильный ущерб ее психическому здоровью: