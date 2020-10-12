"Ту травлю сложно пережить": Меган Маркл о том, как переживала хейт в Сети

Меган и принц Гарри стали гостями подкаста Teenage Therapy, посвященного Всемирному дню психического здоровья. В рамках программы герцогиня Сассекская рассказала, что, согласно ее мнению, в 2019 году ее травили больше всех в мире - во время беременности.
"Восемь месяцев из этого времени я даже не выходила в свет, потому что была в декрете с ребенком, но ту травлю, что происходила за эти месяцы, сложно пережить. Вы даже не можете представить, каково это", - призналась Меган. Она отметила, что данная ситуация нанесла сильный ущерб ее психическому здоровью:
Королевские супруги поговорили с тремя ведущими Teenager Therapy Гаэлем, Кайлой и Томасом о важности разрушения стигмы вокруг проблемы психического здоровья, а также о том, каким способом можно внести свой вклад в более здоровый мир:
"физически, ментально, эмоционально, целостно".
Меган и Гарри также заявили, что информацию, которую мы потребляем в Сети, необходимо фильтровать и пресекать любую попытку травли.
Подкаст с герцогами (на английском языке):