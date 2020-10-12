Пн, 12.10.2020
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Виталий Гаврилов, президент LDDK

"Ту травлю сложно пережить": Меган Маркл о том, как переживала хейт в Сети

Меган Маркл

ФОТО: SIPA/Scanpix

Меган и принц Гарри стали гостями подкаста Teenage Therapy, посвященного Всемирному дню психического здоровья. В рамках программы герцогиня Сассекская рассказала, что, согласно ее мнению, в 2019 году ее травили больше всех в мире - во время беременности.

"Восемь месяцев из этого времени я даже не выходила в свет, потому что была в декрете с ребенком, но ту травлю, что происходила за эти месяцы, сложно пережить. Вы даже не можете представить, каково это", - призналась Меган. Она отметила, что данная ситуация нанесла сильный ущерб ее психическому здоровью:

"15 тебе или 25, если люди говорят о тебе неправду, то это приносит ущерб твоему психическому и эмоциональному состоянию".

Королевские супруги поговорили с тремя ведущими Teenager Therapy Гаэлем, Кайлой и Томасом о важности разрушения стигмы вокруг проблемы психического здоровья, а также о том, каким способом можно внести свой вклад в более здоровый мир:

"физически, ментально, эмоционально, целостно".

Меган и Гарри также заявили, что информацию, которую мы потребляем в Сети, необходимо фильтровать и пресекать любую попытку травли.

Подкаст с герцогами (на английском языке): 

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