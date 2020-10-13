Павел Дуров назвал 7 правил, как сохранить здоровье и молодость. Похоже, пора знакомиться ближе

Официальных данных о второй половине Павла нет. Различные СМИ пишут о его гражданской жене Дарье Бондаренко, родившей ему двух детей. Доказательств этим фактам - нет.

В свое время Дурову приписывали отношения с Аленой Шишковой и Викой Одинцовой. Слухи об этих романах также не подтвердились.

Внешность

В Сети также неоднократно отмечались изменения во внешности Павла. Он никогда не был лысым, однако страдал андрогенным облысением. Сейчас же волосы у него густые. Кто-то говорит, что Дуров пересадил их, а кто-то даже - что он носит парик.

Кроме того, есть те, кто отмечает изменившуюся форму ушей: раньше они были оттопыренными, а сейчас - не выделяются.

Говорят, что и овал лица Павла поменял форму: сейчас его черты выглядят заостренно. Сам Дуров никак не комментировал догадки.

В свою очередь, бизнесмен при росте 176 см обладает спортивным телосложением.

"ВКонтакте"

Разработкой соцсети Павел занимался вместе с братом Николаем. Первый официальный пользователь зарегистрировался там в октябре 2006 года. Сначала соцсеть была закрытой и пополнялась участниками посредством приглашений. С декабря 2006-го портал регистрирует всех желающих.

Первое название соцсети - "Студенты.ру", которое поменяли на "ВКонтакте".

В 2008 году количество зарегистрированных пользователей перевалило за 20 миллионов, таким образом, Павла прозвали российским Марком Цукербергом.

В начале 2014 года Дуров продал часть акций (12%) и 1 апреля заявил, что уходит с поста гендиректора соцсети. Спустя два дня заявление было опровергнуто, но 21 апреля Павла уволили. Почему - достоверно неизвестно до сих пор.

Еще спустя некоторое время Дуров продал свою долю акций "ВК" компании Mail.ru Group.

Telegram

14 августа 2013 года появился Telegram. Для проекта Дуров использовал особую технологию шифрования переписки, которую придумал Николай, создав безопасный канал общения. Идея создать такой месседжер, по словам Павла, пришла ему в голову после того, как к нему домой ворвались спецназовцы, а он не мог даже рассказать об этом родным, так как не был уверен, что сообщение не перехватят.



Правительство России неоднократно грозилось заблокировать Telegram, если Дуров не изменит политику конфиденциальности. Павел же, в свою очередь, заявил, что мессенджер не выдавал и не будет выдавать личные данные пользователей.

В 2016 году Дуров снова отказался выдавать личные данные пользователей, и ФБР взломало Telegram.

Весной 2018 года Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram в России. Но под удар попали сайты вузов, сервисы Google, Viber.