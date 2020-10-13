Вт, 13.10.2020
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представитель Zemes īpašnieku ģilde о том, почему стояночные места у одного из домов в Риге вдруг стали платными

Павел Дуров назвал 7 правил, как сохранить здоровье и молодость. Похоже, пора знакомиться ближе

ФОТО: instagram.com/durov/

Основателю Telegram и "ВКонтакте" Павлу Дурову 10 октября исполнилось 36 лет. В своем Telegram-канале он рассказал, что его часто спрашивают, как ему удается выглядеть моложе своих лет. В знаменательный день Павел решил поделиться своими жизненными правилами по борьбе со старением. Реакция пользователей Twitter не заставила себя ждать. Чем не повод познакомиться с бизнесменом поближе? 

Секреты по борьбе со старостью от Павла Дурова

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Согласно словам бизнесмена, весь секрет в том, чтобы:

  • не пить алкоголь;
  • не есть мясо;
  • не переедать;
  • много спать;
  • заниматься спортом;
  • не поддаваться влиянию стресса;
  • жить в одиночестве.

Дуров признался, что почерпнул эти правила у тех, кто к старости только хорошеет - например, у актера Джареда Лето и случайного фитнес-тренера, который в свои 50 выглядит на 25.

Реакция

Оказалось, что в списке был пропущен один пункт - "быть миллиардером".

Однако пользователи отметили, что есть и такие, кто сам может дать советы Дурову.

Пользуясь случаем, мы решили и о самом Павле рассказать... 

Семья и образование

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Павел Дуров родился в октябре 1984 года в семье доктора филологических наук Валерия Семеновича, по неподтвержденной информации, урожденного Тулякова, и его супруги Альбины Дуровой. 

У Павла есть брат Николай, кандидат физико-математических наук, он дважды становился абсолютным чемпионом мира по программированию среди студентов. Именно Николай помог брату создать "ВКонтакте".

Сначала Павел жил и учился в Турине, а по возвращении в Россию поступил в Академическую гимназию. В 11-м классе его заинтересовало программирование,  виртуальные компьютерные проекты. 

Гимназию Дуров окончил с серебряной медалью. Затем он поступил в СПбГУ на филологический факультет. 

Кроме изучения языков и увлечения программированием, Павел занимался военной подготовкой, став лейтенантом запаса. Университет он окончил в 2006 году с красным дипломом. 

Личная жизнь

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Дуров является приверженцем либертарианских взглядов. Кроме того, согласно некоторым данным, он стал веганом, не употребляет алкоголь и увлекается путешествиями.

Знакомые Павла говорят, что в жизни он трудоголик, вежлив, малообщителен и не любит распространяться на тему своей личной жизни. В то же время ходят слухи, что Дуров - большой любитель девушек, в Сети часто появлялись его снимки с моделями.

Официальных данных о второй половине Павла нет. Различные СМИ пишут о его гражданской жене Дарье Бондаренко, родившей ему двух детей. Доказательств этим фактам - нет. 

В свое время Дурову приписывали отношения с Аленой Шишковой и Викой Одинцовой. Слухи об этих романах также не подтвердились. 

Внешность

В Сети также неоднократно отмечались изменения во внешности Павла. Он никогда не был лысым, однако страдал андрогенным облысением. Сейчас же волосы у него густые. Кто-то говорит, что Дуров пересадил их, а кто-то даже - что он носит парик.

Кроме того, есть те, кто отмечает изменившуюся форму ушей: раньше они были оттопыренными, а сейчас - не выделяются.

Говорят, что и овал лица Павла поменял форму: сейчас его черты выглядят заостренно. Сам Дуров никак не комментировал догадки. 

В свою очередь, бизнесмен при росте 176 см обладает спортивным телосложением. 

"ВКонтакте"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Разработкой соцсети Павел занимался вместе с братом Николаем. Первый официальный пользователь зарегистрировался там в октябре 2006 года. Сначала соцсеть была закрытой и пополнялась участниками посредством приглашений. С декабря 2006-го портал регистрирует всех желающих. 

Первое название соцсети - "Студенты.ру", которое поменяли на "ВКонтакте".

В 2008 году количество зарегистрированных пользователей перевалило за 20 миллионов, таким образом, Павла прозвали российским Марком Цукербергом.

В начале 2014 года Дуров продал часть акций (12%) и 1 апреля заявил, что уходит с поста гендиректора соцсети. Спустя два дня заявление было опровергнуто, но 21 апреля Павла уволили. Почему - достоверно неизвестно до сих пор. 

Еще спустя некоторое время Дуров продал свою долю акций "ВК" компании Mail.ru Group.

Telegram

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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14 августа 2013 года появился Telegram. Для проекта Дуров использовал особую технологию шифрования переписки, которую придумал Николай, создав безопасный канал общения. Идея создать такой месседжер, по словам Павла, пришла ему в голову после того, как к нему домой ворвались спецназовцы, а он не мог даже рассказать об этом родным, так как не был уверен, что сообщение не перехватят. 

Правительство России неоднократно грозилось заблокировать Telegram, если Дуров не изменит политику конфиденциальности. Павел же, в свою очередь, заявил, что мессенджер не выдавал и не будет выдавать личные данные пользователей.

В 2016 году Дуров снова отказался выдавать личные данные пользователей, и ФБР взломало Telegram.

Весной 2018 года Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram в России. Но под удар попали сайты вузов, сервисы Google, Viber.

Тут же прошла масштабная акция о несогласии с блокировкой Telegram: россияне стали пускать на улицах городов бумажные самолетики - знак приложения. К слову, Telegram продолжает работать и остается доступным жителям России.

Видео: Акция в защиту Telegram у здания ФСБ

Скандалы

  • Фото Павла с поднятым вверх средним пальцем, посвященное, по словам Дурова, Mail.ru Group. Группа хотела выкупить социальную сеть.
  • Выбрасывание из окна центрального офиса "ВКонтакте" денег (около 2000 долларов), сложенных в виде бумажных самолетиков.

Данный поступок Дурова был жестко раскритикован со стороны различных деятелей, но сам Павел признавался, что не хотел никого задеть, а только создать праздничную атмосферу ко Дню города.

  • Конфликт "ВКонтакте" с "Ведомостями", который привел к взаимным блокировкам ссылок и страниц.
  • Конфликт с певцом Сергеем Лазаревым. Дуров удалил все его песни из соцсети, музыкант удалился и вернулся в "ВК" только в 2016 году - после ухода Дурова и монетизации прослушивания композиций.
  • В 2013 году обсуждалось видео с "мужчиной, похожим на Дурова, за рулем Mercedes". Машина наехала на сотрудника ДПС, а водитель скрылся. Позднее пресс-секретарь "ВКонтакте" заявлял, что Павел вообще не водит авто. В результате уголовной ответственности предприниматель избежал, по административной статье его не привлекли из-за истечения срока давности.

Эмиграция

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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22 апреля 2014 года сообщалось, что Дуров уехал из России и не планирует возвращаться. Павел опубликовал требования, после выполнения которых он готов вернуться. 

Дуров заявил, что работать в России невозможно, а за рубежом он вплотную займется разработкой специальной соцсети для мобильных устройств. 

Поселился Дуров в Объединенных Арабских Эмиратах. Однако спустя полгода появилась информация, что его видели в Санкт-Петербурге по пути в офис Telegram. Одни говорят, что предприниматель и не уезжал, другие - что приезжал только из-за необходимости.

Что еще? 

  • Дуров - долларовый миллиардер, входит в список 100 самых богатых людей России. 
  • Дуров занимается благотворительностью: в 2012 году он пожертвовал 1 миллион долларов на развитие "Википедии", а годом ранее запустил программу, предоставляющую финансирование стартапам. Шесть отобранных людей получили от Павла по 25 тысяч долларов.
  • У Дурова есть гражданство Сент-Китс и Невис, но он там не живет.

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