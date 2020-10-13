Павел Дуров назвал 7 правил, как сохранить здоровье и молодость. Похоже, пора знакомиться ближе

Основателю Telegram и "ВКонтакте" Павлу Дурову 10 октября исполнилось 36 лет. В своем Telegram-канале он рассказал, что его часто спрашивают, как ему удается выглядеть моложе своих лет. В знаменательный день Павел решил поделиться своими жизненными правилами по борьбе со старением. Реакция пользователей Twitter не заставила себя ждать. Чем не повод познакомиться с бизнесменом поближе?
Секреты по борьбе со старостью от Павла Дурова
Согласно словам бизнесмена, весь секрет в том, чтобы:
- не пить алкоголь;
- не есть мясо;
- не переедать;
- много спать;
- заниматься спортом;
- не поддаваться влиянию стресса;
- жить в одиночестве.
Дуров признался, что почерпнул эти правила у тех, кто к старости только хорошеет - например, у актера Джареда Лето и случайного фитнес-тренера, который в свои 50 выглядит на 25.
Реакция
Оказалось, что в списке был пропущен один пункт - "быть миллиардером".
Паша Дуров тут написал "как выглядеть молодо в 36" и там есть несколько очень простых пунктов:— 🎮Dmitriy Zombak (@zombak) October 10, 2020
- не пить алкоголь
- не есть три раза в сутки
- много спать
- не есть красного мяса
- качаться
- быть миллиардером
любой может воспользоваться этими нехитрыми правилами
Ты живёшь как Дуров скажет, я живу как карта ляжет.— ризома убежала (@rhizome_ran) October 10, 2020
Так это не Дуров выглядит младше, а многие в 25 умудряются выглядеть лет на 40-45.— Chikiro (@chikiro_twi) October 10, 2020
Однако пользователи отметили, что есть и такие, кто сам может дать советы Дурову.
Пока Дуров пишет про то, как хорошо выглядеть в 36, Джефф Голдблюм в 67 pic.twitter.com/Gbu6a7bzlx— Андрей Загудаев (@citizenzaggy) October 10, 2020
Пользуясь случаем, мы решили и о самом Павле рассказать...
Семья и образование
Павел Дуров родился в октябре 1984 года в семье доктора филологических наук Валерия Семеновича, по неподтвержденной информации, урожденного Тулякова, и его супруги Альбины Дуровой.
У Павла есть брат Николай, кандидат физико-математических наук, он дважды становился абсолютным чемпионом мира по программированию среди студентов. Именно Николай помог брату создать "ВКонтакте".
Сначала Павел жил и учился в Турине, а по возвращении в Россию поступил в Академическую гимназию. В 11-м классе его заинтересовало программирование, виртуальные компьютерные проекты.
Гимназию Дуров окончил с серебряной медалью. Затем он поступил в СПбГУ на филологический факультет.
Кроме изучения языков и увлечения программированием, Павел занимался военной подготовкой, став лейтенантом запаса. Университет он окончил в 2006 году с красным дипломом.
Личная жизнь
Дуров является приверженцем либертарианских взглядов. Кроме того, согласно некоторым данным, он стал веганом, не употребляет алкоголь и увлекается путешествиями.
Знакомые Павла говорят, что в жизни он трудоголик, вежлив, малообщителен и не любит распространяться на тему своей личной жизни. В то же время ходят слухи, что Дуров - большой любитель девушек, в Сети часто появлялись его снимки с моделями.
Официальных данных о второй половине Павла нет. Различные СМИ пишут о его гражданской жене Дарье Бондаренко, родившей ему двух детей. Доказательств этим фактам - нет.
В свое время Дурову приписывали отношения с Аленой Шишковой и Викой Одинцовой. Слухи об этих романах также не подтвердились.
Внешность
В Сети также неоднократно отмечались изменения во внешности Павла. Он никогда не был лысым, однако страдал андрогенным облысением. Сейчас же волосы у него густые. Кто-то говорит, что Дуров пересадил их, а кто-то даже - что он носит парик.
Кроме того, есть те, кто отмечает изменившуюся форму ушей: раньше они были оттопыренными, а сейчас - не выделяются.
Говорят, что и овал лица Павла поменял форму: сейчас его черты выглядят заостренно. Сам Дуров никак не комментировал догадки.
В свою очередь, бизнесмен при росте 176 см обладает спортивным телосложением.
"ВКонтакте"
Разработкой соцсети Павел занимался вместе с братом Николаем. Первый официальный пользователь зарегистрировался там в октябре 2006 года. Сначала соцсеть была закрытой и пополнялась участниками посредством приглашений. С декабря 2006-го портал регистрирует всех желающих.
Первое название соцсети - "Студенты.ру", которое поменяли на "ВКонтакте".
В 2008 году количество зарегистрированных пользователей перевалило за 20 миллионов, таким образом, Павла прозвали российским Марком Цукербергом.
В начале 2014 года Дуров продал часть акций (12%) и 1 апреля заявил, что уходит с поста гендиректора соцсети. Спустя два дня заявление было опровергнуто, но 21 апреля Павла уволили. Почему - достоверно неизвестно до сих пор.
Еще спустя некоторое время Дуров продал свою долю акций "ВК" компании Mail.ru Group.
Telegram
14 августа 2013 года появился Telegram. Для проекта Дуров использовал особую технологию шифрования переписки, которую придумал Николай, создав безопасный канал общения. Идея создать такой месседжер, по словам Павла, пришла ему в голову после того, как к нему домой ворвались спецназовцы, а он не мог даже рассказать об этом родным, так как не был уверен, что сообщение не перехватят.
Правительство России неоднократно грозилось заблокировать Telegram, если Дуров не изменит политику конфиденциальности. Павел же, в свою очередь, заявил, что мессенджер не выдавал и не будет выдавать личные данные пользователей.
В 2016 году Дуров снова отказался выдавать личные данные пользователей, и ФБР взломало Telegram.
Весной 2018 года Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram в России. Но под удар попали сайты вузов, сервисы Google, Viber.
Тут же прошла масштабная акция о несогласии с блокировкой Telegram: россияне стали пускать на улицах городов бумажные самолетики - знак приложения. К слову, Telegram продолжает работать и остается доступным жителям России.
Видео: Акция в защиту Telegram у здания ФСБ
Скандалы
- Фото Павла с поднятым вверх средним пальцем, посвященное, по словам Дурова, Mail.ru Group. Группа хотела выкупить социальную сеть.
- Выбрасывание из окна центрального офиса "ВКонтакте" денег (около 2000 долларов), сложенных в виде бумажных самолетиков.
Данный поступок Дурова был жестко раскритикован со стороны различных деятелей, но сам Павел признавался, что не хотел никого задеть, а только создать праздничную атмосферу ко Дню города.
- Конфликт "ВКонтакте" с "Ведомостями", который привел к взаимным блокировкам ссылок и страниц.
- Конфликт с певцом Сергеем Лазаревым. Дуров удалил все его песни из соцсети, музыкант удалился и вернулся в "ВК" только в 2016 году - после ухода Дурова и монетизации прослушивания композиций.
- В 2013 году обсуждалось видео с "мужчиной, похожим на Дурова, за рулем Mercedes". Машина наехала на сотрудника ДПС, а водитель скрылся. Позднее пресс-секретарь "ВКонтакте" заявлял, что Павел вообще не водит авто. В результате уголовной ответственности предприниматель избежал, по административной статье его не привлекли из-за истечения срока давности.
Эмиграция
22 апреля 2014 года сообщалось, что Дуров уехал из России и не планирует возвращаться. Павел опубликовал требования, после выполнения которых он готов вернуться.
Дуров заявил, что работать в России невозможно, а за рубежом он вплотную займется разработкой специальной соцсети для мобильных устройств.
Поселился Дуров в Объединенных Арабских Эмиратах. Однако спустя полгода появилась информация, что его видели в Санкт-Петербурге по пути в офис Telegram. Одни говорят, что предприниматель и не уезжал, другие - что приезжал только из-за необходимости.
Что еще?
- Дуров - долларовый миллиардер, входит в список 100 самых богатых людей России.
- Дуров занимается благотворительностью: в 2012 году он пожертвовал 1 миллион долларов на развитие "Википедии", а годом ранее запустил программу, предоставляющую финансирование стартапам. Шесть отобранных людей получили от Павла по 25 тысяч долларов.
- У Дурова есть гражданство Сент-Китс и Невис, но он там не живет.