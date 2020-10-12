Forbes составил первый рейтинг заработков русскоговорящих тиктокеров

В список не включены блогеры, музыканты и знаменитости, прославившиеся за пределами TikTok. В него не вошли Клава Кока, Катя Адушкина, Марьяна Ро и другие.

На первом месте 22-летний уроженец Узбекистана Рахим Абрамов (9,5 миллиона подписчиков в TikTok). За минувший год его доходы в соцсети составили 10,47 миллиона рублей (около 115 тысяч евро).

На второй позиции 21-летняя Дина Саева из Таджикистана (16,4 миллиона подписчиков). Ее доход за год оценен в 4,93 миллиона рублей (около 54 тысяч евро).

Третий - 23-летний Алексей Савко из Беларуси. Он заработал при 6,5 миллиона подписчиков 4,81 миллиона рублей (около 52 тысяч евро).

Весь рейтинг:

Рахим Абрамов: 9,5 миллиона подписчиков, доход - 10,47 миллиона рублей; Дина Саева: 16,4 миллиона подписчиков, доход - 4,93 миллиона рублей; Алексей Савко: 6,5 миллиона подписчиков, доход - 4,81 миллиона рублей; Юлия Гаврилина (Юлька Шпулька): 7,2 миллиона подписчиков, доход - 3,32 миллиона рублей (около 36 тысяч евро); Валентина Карнаухова (Карнавал): 9,1 миллиона подписчиков, доход - 3,21 миллиона рублей (около 35 тысяч евро); Даня Милохин: 8,6 миллиона подписчиков, доход - 2,87 миллиона рублей (около 31 тысячи евро); Кирилл и Артем Верзаковы: 6,9 миллиона подписчиков, доход - 2,56 миллиона рублей (около 28 тысяч евро); Анна Калашник (Хахадетка): 4,7 миллиона подписчиков, доход - 2 миллиона рублей (около 21 тысячи евро); Аня Покровская (Покров): 7,1 миллиона подписчиков, доход - 1,92 миллиона рублей (около 20 тысяч евро); Диана Дмитриева (Астер): 6,5 миллиона подписчиков, доход - 1,44 миллиона рублей (около 15 тысяч евро).