Бывшая высокопоставленная сотрудница Госполиции обвиняется в уклонении от уплаты налогов

Публично доступная информация свидетельствует, что обвиняемыми являются Санита Бите и Ингарс Бите, а рассмотрение дела назначено на 10 марта 2021 года.

Санита Бите с 2009 по 2011 год была замначальника Курземского регионального управления Госполиции и начальником бюро криминальной полиции.

Прокуратура имена обвиняемых не назвала, но сообщила, что они были членами правления одного из предприятий и фактически вели его хозяйственную деятельность, в том числе начисляли налоги.

Ущерб, нанесенный ими государству из-за уклонения от уплаты налогов, составляет около 182 тыс. евро.