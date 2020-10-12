В Нижегородской области подросток обстрелял рейсовый автобус и скрылся. Четыре человека погибли
В поселке Большеорловское в Нижегородской области 18-летний подросток открыл стрельбу по рейсовому автобусу и остановке, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел около четырех часов дня в поселке Большеорловское Борского района, когда к остановке подошел автобус.
Трое мужчин скончались на месте, три женщины получили ранения и были госпитализированы.
Позже стало известно, что одна из раненых - бабушка стрелявшего - умерла в больнице.
По предварительным данным, стрелявшего зовут Данил Монахов, ему 18 лет. Мотивы его действий пока не ясны, пишет "Медуза".
Телеграм-канал "Нижний № 1" со ссылкой на источник пишет, что Монахов поругался с бабушкой и выстрелил в нее, а затем убил пришедшего на шум соседа, после чего пошел на остановку, где продолжил стрельбу. Схожую версию приводит источник ТАСС.
Подозреваемому удалось скрыться.