В Нижегородской области подросток обстрелял рейсовый автобус и скрылся. Четыре человека погибли

Инцидент произошел около четырех часов дня в поселке Большеорловское Борского района, когда к остановке подошел автобус.

Трое мужчин скончались на месте, три женщины получили ранения и были госпитализированы.

Позже стало известно, что одна из раненых - бабушка стрелявшего - умерла в больнице.

По предварительным данным, стрелявшего зовут Данил Монахов, ему 18 лет. Мотивы его действий пока не ясны, пишет "Медуза".

Телеграм-канал "Нижний № 1" со ссылкой на источник пишет, что Монахов поругался с бабушкой и выстрелил в нее, а затем убил пришедшего на шум соседа, после чего пошел на остановку, где продолжил стрельбу. Схожую версию приводит источник ТАСС.