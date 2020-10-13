Большие COVID проблемы Маленькой Англии

В конце сентября, английских школьников отправили домой в соответствии с письмом Министерства здравоохранения Англии, официального органа, отвечающего за борьбу с пандемией. В нем призывают родителей не проводить своим детям тест на Covid-19, если у них отсутствует один из трех симптомов: лихорадки, непрерывного сухого кашля или потери обоняния, или вкуса.
Это сообщение вызывает недоумение, учитывая растущее количество доказательств того, что наиболее распространенными симптомами Covid-19 у детей в действительности являются усталость и головная боль, а также собственное признание правительства, что до 80% случаев у взрослых (и, возможно, даже больше у детей) вероятно проходят бессимптомно. Еще в июле, министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок призывал граждан пройти тестирование, "если у вас есть какие-либо сомнения".
Но в письме разъясняется причина изменения тактики: "Каждый раз, когда тест используется без уважительной причины, у человека с симптомами Covid-19 не будет возможности его пройти".
Это было откровенным признанием того, что Премьер-Министр Борис Джонсон и его кабинет давно пытались опровергнуть или скрыть: в Великобритании (и в частности Англии) до сих пор отсутствует необходимый объем тестов для контроля над вирусом. В связи с ростом уровня инфицирования и повторным введением чрезвычайного положения по всей стране – в том числе в недавно открывшихся университетах – этот провал грозит обойтись еще дороже.
В письме подчеркиваются вопиющие недостатки в управления и подотчетности, которые вывели Великобританию на самый высокой уровень смертности от Covid-19 в Европе. В то время как многие из наших европейских соседей, в частности Италия, сегодня намного лучше борются с вирусом, Великобритания больше напоминает пораженные пандемией Соединенные Штаты. Мало того, что и Джонсон, и Президент США Дональд Трамп заразились вирусом после безответственного игнорирования официальных рекомендаций, в это же время, администрация Трампа – столкнувшаяся с собственным кризисом возможностей тестирования – также недавно отговаривала общественность от проведения тестов, вопреки научным рекомендациям.
Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия применили другие подходы, чем правительство Джонсона, зачастую вводя более жесткие ограничения. До недавнего времени, у них также был более низкий уровень заражения, хотя сейчас, с приближением зимы, уровень распространения инфекции растет.
Во-первых, услуга тестирования и отслеживания Национальной службы здравоохранения Англии (NHS) на самом деле не предоставляется широко признанной (общественной) NHS, которую сменявшие друг друга правительства под руководством консерваторов хронически недофинансировали в течение десяти лет. Вместо этого, для управления схемой были заключены контракты с ошеломляющими дебрями частных фирм, включая многонациональных консалтинговых и бухгалтерских гигантов, таких как Deloitte, или предприятия, управляемые союзниками Консервативной партии.
Несмотря на то, что были использованы значительные суммы денег налогоплательщиков, многие из этих контрактов были заключены без проведения конкурсных торгов. Часто их условия остаются засекреченными – нарушая действующие законы и руководящие принципы – и, по-видимому, не предусматривают никаких штрафов за их невыполнение. Некоторые фирмы могут даже в одностороннем порядке вносить изменения в свои собственные договора об оказании услуг.
Такие контракты являются частью многолетней тенденции приватизации ключевых элементов NHS без консультаций с общественностью, надлежащей правовой процедуры или ответственности. Еще в мае, openDemocracy (СМИ, где мы работаем) пришлось пригрозить тем, что подаст в суд на правительство Великобритании, если не получит информацию о спорных сделках NHS с данными по COVID связанных с участием таких крупных технологических компаний как Amazon, Google и Palantir. Когда, наконец, 160 страниц контрактов были опубликованы, они указали на гораздо более долгосрочный проект по незаметному "вовлечению" частных фирм.
Между тем, в течении десяти лет жесткой экономии, государственные службы вынуждены с трудом справляться с решением проблем. С момента основания Public Health England в 2012 году, ее бюджет был сокращен на 40% в реальном выражении. Неудивительно, что Covid-19 больше всего ударил по самым бедным районам страны и в непропорционально высокой степени затронул чернокожие и этнические меньшинства по всей Великобритании.
Пандемические провалы Великобритании – и Англии в частности – также имеют явно политический характер. Именно Англия активно проголосовала за Брексит (Шотландия, напротив, проголосовала за то, чтобы остаться в Европейском Союзе с перевесом в 62–38%). И именно английский электорат дал Джонсону "потрясающий мандат" на всеобщих выборах в декабре 2019 года. Находясь в состоянии войны с ЕС из-за условий своего выхода, правительство не придавало первостепенного значения вопросам по координации с блоком закупок, связанных с Covid, а также другим вопросам. Джонсон регулярно говорил о "непревзойденных" ответных мерах Великобритании на пандемию, но все свидетельствует об обратном.
Более того, тех, кто ставит под сомнение оптимистичный рассказ правительства, высмеивают как непатриотов или критикуют за то, что у них есть политическая повестка дня. Джеймсу Кьюсику, корреспонденту openDemocracy в Вестминстере, запретили задавать вопросы о Covid-19 на брифингах Даунинг-стрит, после того, как в его репортаже была подчеркнута обеспокоенность врачей относительно безопасности тяжелобольных детей, раскрыты записи больничных журналов, подтверждающие эти опасения и освещена готовность правительства вступить в дорогостоящую борьбу с халатностью, из-за смертельных случаев среди сотрудников NHS связанных с пандемией. "Репортеры без границ" осудили этот и другие подобные инциденты как "трампианские" нападки на свободу прессы.
Действительно, в первые месяцы 2020 года, правительства и органы здравоохранения всего мира изо всех сил пытались отреагировать на беспрецедентную ситуацию.
Более того, существуют тревожные признаки того, что Англия по-прежнему испытывает недостаток вакцины от гриппа, несмотря на масштабную кампанию по информированию общественности, призывающую британцев пройти вакцинацию.
В апреле, в восточном Лондоне, в парке недалеко от школы, вне поля зрения детей, временно установили массивную палатку. Это был импровизированный морг. Джонсон и его министры постоянно пытались переложить на кого-то вину за кризис Covid-19, не в последнюю очередь на молодых людей. Но если такие палатки появятся снова, им будет некого винить, кроме самих себя.
- Мэри Фицджеральд, главный редактор openDemocracy.
- Питер Геогеган, редактор расследований openDemocracy и автор книги Democracy for Sale: Dark Money and Dirty Politics.
©Project Syndicate, 2020