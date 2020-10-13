Большие COVID проблемы Маленькой Англии

Такие контракты являются частью многолетней тенденции приватизации ключевых элементов NHS без консультаций с общественностью, надлежащей правовой процедуры или ответственности. Еще в мае, openDemocracy (СМИ, где мы работаем) пришлось пригрозить тем, что подаст в суд на правительство Великобритании, если не получит информацию о спорных сделках NHS с данными по COVID связанных с участием таких крупных технологических компаний как Amazon, Google и Palantir. Когда, наконец, 160 страниц контрактов были опубликованы, они указали на гораздо более долгосрочный проект по незаметному "вовлечению" частных фирм.

Между тем, в течении десяти лет жесткой экономии, государственные службы вынуждены с трудом справляться с решением проблем. С момента основания Public Health England в 2012 году, ее бюджет был сокращен на 40% в реальном выражении. Неудивительно, что Covid-19 больше всего ударил по самым бедным районам страны и в непропорционально высокой степени затронул чернокожие и этнические меньшинства по всей Великобритании.

Пандемические провалы Великобритании – и Англии в частности – также имеют явно политический характер. Именно Англия активно проголосовала за Брексит (Шотландия, напротив, проголосовала за то, чтобы остаться в Европейском Союзе с перевесом в 62–38%). И именно английский электорат дал Джонсону "потрясающий мандат" на всеобщих выборах в декабре 2019 года. Находясь в состоянии войны с ЕС из-за условий своего выхода, правительство не придавало первостепенного значения вопросам по координации с блоком закупок, связанных с Covid, а также другим вопросам. Джонсон регулярно говорил о "непревзойденных" ответных мерах Великобритании на пандемию, но все свидетельствует об обратном.

Британская исключительность, которую широко поддерживают сторонники Брексита, оказалась фатальной.

Более того, тех, кто ставит под сомнение оптимистичный рассказ правительства, высмеивают как непатриотов или критикуют за то, что у них есть политическая повестка дня. Джеймсу Кьюсику, корреспонденту openDemocracy в Вестминстере, запретили задавать вопросы о Covid-19 на брифингах Даунинг-стрит, после того, как в его репортаже была подчеркнута обеспокоенность врачей относительно безопасности тяжелобольных детей, раскрыты записи больничных журналов, подтверждающие эти опасения и освещена готовность правительства вступить в дорогостоящую борьбу с халатностью, из-за смертельных случаев среди сотрудников NHS связанных с пандемией. "Репортеры без границ" осудили этот и другие подобные инциденты как "трампианские" нападки на свободу прессы.

Действительно, в первые месяцы 2020 года, правительства и органы здравоохранения всего мира изо всех сил пытались отреагировать на беспрецедентную ситуацию.

Но шесть месяцев спустя, правительство активно пытается отговорить родителей от тестирования своих детей на вирус, который в Великобритании уже убил почти 50 000 человек.

Более того, существуют тревожные признаки того, что Англия по-прежнему испытывает недостаток вакцины от гриппа, несмотря на масштабную кампанию по информированию общественности, призывающую британцев пройти вакцинацию.

В апреле, в восточном Лондоне, в парке недалеко от школы, вне поля зрения детей, временно установили массивную палатку. Это был импровизированный морг. Джонсон и его министры постоянно пытались переложить на кого-то вину за кризис Covid-19, не в последнюю очередь на молодых людей. Но если такие палатки появятся снова, им будет некого винить, кроме самих себя.

Мэри Фицджеральд, главный редактор openDemocracy.

Питер Геогеган, редактор расследований openDemocracy и автор книги Democracy for Sale: Dark Money and Dirty Politics.