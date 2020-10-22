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Быть блогером в Латвии: Эдгар Fresh о поисках еды на помойке, экологии и заработке на YouTube

ФОТО: Juris Lisovs/TVNET

Первым гостем проекта RUS TVNET "Правда/миф" стал латвийский YouTube-блогер Эдгар Fresh (Эдгар Фещенко). В большом интервью он рассказал, как стал таким популярным среди молодежи, какой доход ему приносит блогерство и почему проблемы экологии важны для молодого поколения.

Блогеры - это не только развлекательные видео в YouTube и яркие фото в Instagram. Зачастую именно блогеры в своих социальных сетях поднимают важные темы, делятся личным опытом и вдохновляют своих подписчиков. "Правда/миф" - это проект RUS TVNET о предрассудках, стереотипах и реальной жизни и работе популярных латвийских блогеров. Прямые вопросы и честные ответы от них самих.

Кто такой Эдгар Fresh?

Эдгар Fresh - молодой YouTube-блогер, который создает качественные видео для своего канала, много путешествует и часто выходит из зоны комфорта в своих видео. Он участвует в различных негосударственных организациях, активно выступает против проблем загрязнения планеты и изменения климата. Кроме важных тем, которые он регулярно освещает в своих видео, блогер снимает развлекательный контент для своей аудитории, а также записывает свой подкаст, в котором вместе с гостями обсуждает различные темы, актуальные для современной молодежи. В латвийских СМИ его часто называют инфлюенсером*.

Сам Эдгар называет себя создателем контента (content creator).  

"Есть такое понятие - "создатель контента". Все, что люди хотят сейчас видеть - это содержание, люди создают контент. Я не ограничиваю себя в этом: в основном это видео, мне нравится этот формат больше всего. Также я хочу развивать бренд Fresh, поэтому я делаю много всего, у меня есть подкаст, пробовал TikTok - мне не понравилось. Подкаст и видео - это то, чем я сейчас занимаюсь", - рассказывает блогер.

Эдгар поделился, что прозвище Fresh появилось еще в школе, позже это слово стало олицетворением его ценностей и превратилось в бренд (Fresh - с англ. "свежий").

"Моя фамилия Feščenko, но в школе все называли меня Freshenko - отсюда появилось прозвище Fresh. Сначала меня бесило это слово, а потом понравилось и я стал называть себя так - Эдгар Fresh. Мое имя запоминается людям", - делится инфлюенсер.  

*Инфлюенсеры (от английского influence  - "влиять") - люди, мнение которых имеет значение для определенной аудитории.

ФОТО: Из личного архива

Как стал блогером YouTube

Эдгар начал увлекаться видео еще в детстве, когда первый раз посмотрел с братом YouTube. Он годами смотрел видео, иногда его посещали мысли:

"Все, что я делаю - это смотрю видео на YouTube. Что я вообще буду делать со своей жизнью?".

В итоге у него получилось превратить свое увлечение в работу и приносить пользу другим.

"Я понял, что могу смотреть видео и потом все то, что я узнаю в них, рассказывать другим. Я знаю YouTube настолько хорошо, что мне обязательно надо там быть.

Я так много получал от этой платформы, что мне хотелось еще больше отдавать, чтобы и другие молодые люди вдохновлялись YouTube так же, как я", - рассказывает блогер.  

Он отмечает, что с самого начала старался делать видео со смыслом. Он создавал ролики с одной целью: их должно быть интересно смотреть, и одновременно они должны заставлять человека задуматься или открыть что-то новое. Цель его видео - объединить все эти условия:

"Интересно, немного смешно и полезно: это идеальная комбинация для моих видео", - признается блогер.  

Эдгар рассказал, что начал снимать полезные видео, когда понял, что на YouTube можно найти не только развлекательный контент. 

"Я начал узнавать вещи, которым в школе нас никто не учил. Например, я купил новый велосипед. Начал смотреть видео про велосипеды, в рекомендациях стали появляться ролики о Нидерландах, Копенгагене, о всех этих городах, где люди ездят на велосипедах. Посмотрел презентацию TED о том, почему по городу лучше ездить на велосипеде. И я задумался: почему никто мне об этом не рассказывал раньше?" - делится ютубер. 

Блогер считает, что его видео помогают людям увидеть другую точку зрения, задуматься о проблемах в мире, о которых они, возможно, даже не догадываются или не замечают их. 

"Нам кажется, что мы живем здесь, в Латвии, мы все знаем, но на самом деле мы знаем очень-очень мало. В мире 8 миллиардов человек, это очень много.

Каждое место, каждая страна, каждый город отличается, все люди разные - каждый человек со своим мнением и мыслями. Нет одной правды. Я хотел предложить людям другой взгляд на мир", - отмечает он. 

Блогерство - это работа?

На вопрос, можно ли считать блогерство работой, Эдгар отвечает:

"Было время, когда я работал по 12-16 часов в день, для меня это было нормой, я никогда не работал на обычной работе, я не знал, как работают нормальные люди. Я очень серьезно подходил к монтажу, на одно видео тратил около 10-20 часов.

Люди даже не догадываются, сколько труда нужно вложить в создание видео. Это не так просто, как кажется", - делится своим опытом блогер.
 

ФОТО: Из личного архива

Год назад Эдгар опубликовал видео, в котором откровенно рассказал о своем заработке на YouTube. Он - один из первых блогеров в Латвии, кто подробно ответил на вопросы о своем доходе, а также объяснил, из чего именно он складывается. Видео стало одним из самых популярных на его канале.

Эдгар объяснил, что его заработок зависит от количества сотрудничеств, которые он получает. 

"Предложения о сотрудничестве мне приходят все время. Если я на все соглашаюсь, то могу заработать около 1000 евро в месяц. Мой доход зависит от того, как много я решаю работать в каждом месяце.

Если я не хочу, я не работаю. Мне нравится эта свобода. Я могу накопить деньги наперед и взять перерыв", - признается блогер.

"Правда/Миф": Можно ли блогерством заработать 1000 евро?

Аудитория и ответственность перед ней 

Эдгар признает, что ему важна его аудитория и он чувствует ответственность перед ней.

"Появился такой стереотип, что блогеры, особенно те, кто снимает развлекательный контент, вообще не думают о своей аудитории. Но это не так. Я говорил с ними, они осознают, что делают. И для меня это очень важно, так как я вижу, как это влияет на людей", - отмечает парень. 

Блогер понимает, что должен продумывать свои действия, так как на него смотрят, им вдохновляются, его слушают. 

"Я делал видео о моржевании. Я знаю, что это очень опасное дело, если его делать неправильно. Сначала я об этом особо не задумался, опубликовал видео, бросил вызов другим идти плавать зимой...

Потом мне начали присылать видео, как маленькие девочки бегут в холодную воду, скорее всего, в алкогольном опьянении. И я вижу, что это небезопасно.

Тогда я понял, что у моих слов есть значение, в какой-то степени я ответственен за это", - делится Эдгар.  

Блогер отмечает, что его аудитория - это латвийская молодежь в возрасте от 10 до 20 лет, его смотрят латыши именно из маленьких городов. 

"Что интересно - в основном моя аудитория "не зеленая", как я. Моя цель как раз в том, чтобы набрать аудиторию, которая еще не слышала о разных движениях, связанных с экологией", - признается ютубер.   

Эдгар Fresh снимает свои видео на латышском языке, по его словам, его аудитория - это именно латышская молодежь. У него нет планов расширять аудиторию с помощью перехода на английский язык. 

"Я люблю Латвию, я хочу, чтобы молодежь здесь развивалась. Хочу вдохновлять ее", - отмечает инфлюенсер.

По словам Эдгара, в Латвии начинать путь блогера легче, так как выделиться среди англоязычных и русскоязычных блогеров сложнее.

"В Латвии ты снял видео - и сразу все, кто смотрит YouTube, о тебе знают", - говорит инфлюенсер. 

Ценности блогера

Эдгар рассказал о главных ценностях, которые он пытается транслировать через свой блог. 

"Одна из главных моих ценностей - это открытость. От нас очень много чего скрывают. Маленьким детям не рассказывают о том, что на самом деле в жизни происходит. Я тоже раньше ничего не знал, а теперь узнаю разные вещи. Для меня это очень важно. Дети умнее, чем нам кажется. Их надо образовывать, а не скрывать от них правду", - уверен блогер. 

Эдгар объяснил, что по этой причине он снимает видео, в которых честно рассказывает подписчикам про свою жизнь, проблемы и эмоциональное выгорание.

"У тысячи людей представление обо мне совсем не такое, каким я являюсь на самом деле. Этого я не могу изменить, к сожалению. Каждый меня видит так, как хочет. В то же время я не хочу показывать только то, что у меня все хорошо.

Не всегда все хорошо. У всех в жизни есть трудности. Про это просто не говорят, но про это надо начинать говорить".

Еще одна ценность блогера: "Здоровье - здоровый образ жизни. Сейчас это такой тренд, я очень этому рад. Люди начали понимать, что за этим также стояла разная ложь. 50 лет назад врачи рекламировали курение, я думаю, что через 20 лет мы посмотрим на то, что происходит сейчас, и подумаем: О Боже, как люди могли что-то такое вообще с собой делать". 

Одна из основных тем, которые волнуют молодого блогера - это экология и изменение климата. Он называет долгосрочное развитие еще одной основной своей ценностью. 

"Долгосрочное развитие - создать что-то такое, что будет на века. В природе все циклично - что-то рождается, созревает, умирает. Так всегда было, а мы этот цикл пытаемся нарушить. Думаем, что мы могущественнее природы. Поэтому я так много говорю про изменение климата. Но это очень сложная тема, я даже не хочу углубляться, так как я не знаю, как об этом говорить. Я еще не понял, как об этом говорить. Знаю, что надо, но не знаю как. Лучший способ - это показывать хороший пример", - делится Эдгар. 

"Выйти из зоны комфорта"

После того как на YouTube появился тренд бросать себе вызов (challenge), Эдгар снял серию видео, в которых бросал себе различные вызовы, заставляющие его выходить из зоны комфорта.

Например, на 30 дней он стал вегетарианцем, в течение месяца вставал в 5 утра, пробовал прожить целый день в Риге на 1 евро, купался в Даугаве зимой, не ел сахар месяц и многое другое.

"Людям очень нравится смотреть, как другие что-то делают. Они чувствуют себя так, как будто сами что-то делают. Я уверен, что 99 процентов людей просто смотрят, как я ввожу какие-то привычки в свою жизнь, сами этого делать они не собираются. Мне кажется, это вредно", - объясняет Эдгар.

По словам блогера, бросать вызов себе - это хорошо, но он советует тщательно продумывать, какие привычки человек действительно хочет внедрить в свою жизнь.

"Идея в том, что начинаешь что-то делать, а после это становится привычкой. Но это так не работает. Сейчас я избегаю таких вызовов для себя, их было слишком много", - делится блогер.

Эдгар также снял видео, в котором занимался дампстер-дайвингом*. Весь день они с другом ходили по помойкам Риги и искали там еду, которую потом ели.

ФОТО: Из личного архива

"Примерно 40 процентов изготавливаемой еды в итоге оказывается на помойке. 10 процентов выбрасывается еще на производстве, еще 10-15% - магазинами и ресторанами, 10% выбрасывают люди уже после покупки. Это не совсем точное разделение, но больше всего еды выбрасывают именно магазины, когда у продуктов заканчивается срок годности", - объясняет блогер.

По словам Эдгара, в Латвии эти мусорные контейнеры (у магазинов. - Прим. ред.) закрыты и к ним нельзя подобраться, а в других странах Европы люди могут брать еду из таких контейнеров.

"Там это работает, у людей нет никаких проблем со здоровьем после этого. В Латвии, конечно, есть свои причины закрывать эти контейнеры - чтобы бездомные не бродили рядом и так далее. Но мне кажется, есть способы сделать что-то, чтобы просроченные продукты не выбрасывались в таком количестве. Именно поэтому я сделал такое видео, чтобы привлечь внимание к проблеме", - делится ютубер.

Эдгар признался, что планирует сделать вторую часть этого видео.

Дампстер-дайвинг* (англ. dumpster-diving), или биннинг, или скип-дайвинг, означает разбирание мусора или ненужных вещей с целью нахождения чего-нибудь полезного. 

Стоит отметить, что выбрасывают чаще всего нормальную еду. Смысл дампстер-дайвинга вовсе не в том, чтобы получить бесплатно испорченные продукты. Часто на выброс отправляют качественные и дорогие продукты. Именно за ними и охотятся дайверы.

"Правда/Миф": Ел ли из мусорников?

О Zero Waste

Эдгар Fresh также старается жить по принципам Zero Waste*, но считает, что это ответственность больших компаний, а не людей: "Компании заставляют нас чувствовать себя ответственными. Тебе не надо думать о пластиковых стаканчиках, которые ты используешь. Все должно быть по дизайну сделано экологично. Это тот месседж, который я пытаюсь донести". 

Блогер объяснил, что его цель - транслировать свои ценности, но не осуждать людей, если они живут и думают по-другому.

ФОТО: Из личного архива

"Я сам могу использовать пластиковые мешочки, они очень удобные. Посмотри вокруг, какие здания строятся, сколько ресурсов используется, электричество, автотранспорт, строительная индустрия, мясное производство.

Не пластиковые мешочки больше всего загрязняют нашу планету", - отмечает парень.

Zero Waste стало трендом среди молодежи, многие резко перестали использовать одноразовые пластиковые приборы, пакеты, кружки. Начали сортировать мусор и стараться быть более экологичными в использовании пластика. Как отмечает Эдгар, этот тренд, казалось, должен был принести пользу, но стал негативно влиять на людей.

"Много молодых людей начали чувствовать себя виноватыми, что они делают что-то не так. Мы ничего не делаем неправильно, это система так устроена", - объясняет блогер. 

Также он считает, что людям, которые решили вести другой образ жизни - например, стали вегетарианцами или начали жить по принципу Zero Waste, - не стоить навязывать свое мнение и давить на окружающих, лучше вдохновлять людей своим примером. 

Zero Waste* ("Ноль отходов") - это общественное движение, главная цель которого - насколько возможно, уменьшить количество отходов. 

"Что меня бесит в Риге"

Эдгар стал активно ездить по городу на велосипеде, вступил в несколько негосударственных организаций, рассказывает о проблемах с велодорожками в Риге и призывает жителей меньше использовать автомобили, чтобы не загрязнять город. 

ФОТО: Из личного архива

"Я уже говорил, что никого не осуждаю. Я не осуждаю водителей автомобилей. Но всегда есть альтернатива, люди просто выбирают самый легкий вариант. Они даже не задумываются о том, что можно по-другому", - поясняет Эдгар. 

Блогер отмечает, что с каждым годом Рига все больше загрязняется:

"Мы все живем в этом городе, зачем нам дышать таким воздухом?".

По мнению активиста, если бы были варианты, люди бы меняли свое отношение к езде на автомобилях по городу. 

"Надо создавать варианты, предложения, что уже происходит. Если бы было больше велодорожек, люди бы поняли, что легче доехать до места на велосипеде, чем стоять в пробке", - высказывает свое мнение активист.  

"Правда/Миф": Блогер против машин?

В своем видео "Что меня бесит в Риге" Эдгар рассказал, как два часа ездил по центру города в инвалидном кресле. Этот социальный эксперимент показал, что человек с ограниченными возможностями не может без помощи других свободно передвигаться по городу. 

"Хотелось бы, чтобы в Латвии об этом говорили больше. Я понимаю, что в жизни всякое может случиться. Я хочу жить в любом случае, что бы со мной ни случилось. Я думаю о тех людях, которые хотят жить, но сталкиваются с такими трудностями. Они просто не могут делать повседневные дела", - отмечает блогер.

Он надеется, что это видео привлечет внимание к проблеме передвижения людей с ограниченными возможностями по городу и о ней начнут говорить.

На вопрос, в чем блогер видит свою главную миссию, он отвечает:

"Вдохновить молодежь Латвии жить более здорово, увлекательно, дружелюбно по отношению к природе.

Моя миссия - быть хорошим человеком и вдохновлять других быть хорошими людьми".

Редакция RUS TVNET благодарит Эдгара за то, что он в очередной раз решил выйти из зоны комфорта и ответил на вопросы для видео на русском языке (не на своем родном языке). 

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