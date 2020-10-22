Быть блогером в Латвии: Эдгар Fresh о поисках еды на помойке, экологии и заработке на YouTube

Первым гостем проекта RUS TVNET "Правда/миф" стал латвийский YouTube-блогер Эдгар Fresh (Эдгар Фещенко). В большом интервью он рассказал, как стал таким популярным среди молодежи, какой доход ему приносит блогерство и почему проблемы экологии важны для молодого поколения.
Блогеры - это не только развлекательные видео в YouTube и яркие фото в Instagram. Зачастую именно блогеры в своих социальных сетях поднимают важные темы, делятся личным опытом и вдохновляют своих подписчиков. "Правда/миф" - это проект RUS TVNET о предрассудках, стереотипах и реальной жизни и работе популярных латвийских блогеров. Прямые вопросы и честные ответы от них самих.
Кто такой Эдгар Fresh?
Эдгар Fresh - молодой YouTube-блогер, который создает качественные видео для своего канала, много путешествует и часто выходит из зоны комфорта в своих видео. Он участвует в различных негосударственных организациях, активно выступает против проблем загрязнения планеты и изменения климата. Кроме важных тем, которые он регулярно освещает в своих видео, блогер снимает развлекательный контент для своей аудитории, а также записывает свой подкаст, в котором вместе с гостями обсуждает различные темы, актуальные для современной молодежи. В латвийских СМИ его часто называют инфлюенсером*.
Сам Эдгар называет себя создателем контента (content creator).
"Есть такое понятие - "создатель контента". Все, что люди хотят сейчас видеть - это содержание, люди создают контент. Я не ограничиваю себя в этом: в основном это видео, мне нравится этот формат больше всего. Также я хочу развивать бренд Fresh, поэтому я делаю много всего, у меня есть подкаст, пробовал TikTok - мне не понравилось. Подкаст и видео - это то, чем я сейчас занимаюсь", - рассказывает блогер.
Эдгар поделился, что прозвище Fresh появилось еще в школе, позже это слово стало олицетворением его ценностей и превратилось в бренд (Fresh - с англ. "свежий").
"Моя фамилия Feščenko, но в школе все называли меня Freshenko - отсюда появилось прозвище Fresh. Сначала меня бесило это слово, а потом понравилось и я стал называть себя так - Эдгар Fresh. Мое имя запоминается людям", - делится инфлюенсер.
*Инфлюенсеры (от английского influence - "влиять") - люди, мнение которых имеет значение для определенной аудитории.
Как стал блогером YouTube
Эдгар начал увлекаться видео еще в детстве, когда первый раз посмотрел с братом YouTube. Он годами смотрел видео, иногда его посещали мысли:
"Все, что я делаю - это смотрю видео на YouTube. Что я вообще буду делать со своей жизнью?".
В итоге у него получилось превратить свое увлечение в работу и приносить пользу другим.
"Я понял, что могу смотреть видео и потом все то, что я узнаю в них, рассказывать другим. Я знаю YouTube настолько хорошо, что мне обязательно надо там быть.
Я так много получал от этой платформы, что мне хотелось еще больше отдавать, чтобы и другие молодые люди вдохновлялись YouTube так же, как я", - рассказывает блогер.
Он отмечает, что с самого начала старался делать видео со смыслом. Он создавал ролики с одной целью: их должно быть интересно смотреть, и одновременно они должны заставлять человека задуматься или открыть что-то новое. Цель его видео - объединить все эти условия:
"Интересно, немного смешно и полезно: это идеальная комбинация для моих видео", - признается блогер.
Эдгар рассказал, что начал снимать полезные видео, когда понял, что на YouTube можно найти не только развлекательный контент.
"Я начал узнавать вещи, которым в школе нас никто не учил. Например, я купил новый велосипед. Начал смотреть видео про велосипеды, в рекомендациях стали появляться ролики о Нидерландах, Копенгагене, о всех этих городах, где люди ездят на велосипедах. Посмотрел презентацию TED о том, почему по городу лучше ездить на велосипеде. И я задумался: почему никто мне об этом не рассказывал раньше?" - делится ютубер.
Блогер считает, что его видео помогают людям увидеть другую точку зрения, задуматься о проблемах в мире, о которых они, возможно, даже не догадываются или не замечают их.
"Нам кажется, что мы живем здесь, в Латвии, мы все знаем, но на самом деле мы знаем очень-очень мало. В мире 8 миллиардов человек, это очень много.
Каждое место, каждая страна, каждый город отличается, все люди разные - каждый человек со своим мнением и мыслями. Нет одной правды. Я хотел предложить людям другой взгляд на мир", - отмечает он.
Блогерство - это работа?
На вопрос, можно ли считать блогерство работой, Эдгар отвечает:
"Было время, когда я работал по 12-16 часов в день, для меня это было нормой, я никогда не работал на обычной работе, я не знал, как работают нормальные люди. Я очень серьезно подходил к монтажу, на одно видео тратил около 10-20 часов.
Люди даже не догадываются, сколько труда нужно вложить в создание видео. Это не так просто, как кажется", - делится своим опытом блогер.
Год назад Эдгар опубликовал видео, в котором откровенно рассказал о своем заработке на YouTube. Он - один из первых блогеров в Латвии, кто подробно ответил на вопросы о своем доходе, а также объяснил, из чего именно он складывается. Видео стало одним из самых популярных на его канале.
Эдгар объяснил, что его заработок зависит от количества сотрудничеств, которые он получает.
"Предложения о сотрудничестве мне приходят все время. Если я на все соглашаюсь, то могу заработать около 1000 евро в месяц. Мой доход зависит от того, как много я решаю работать в каждом месяце.
Если я не хочу, я не работаю. Мне нравится эта свобода. Я могу накопить деньги наперед и взять перерыв", - признается блогер.
"Правда/Миф": Можно ли блогерством заработать 1000 евро?
Аудитория и ответственность перед ней
Эдгар признает, что ему важна его аудитория и он чувствует ответственность перед ней.
"Появился такой стереотип, что блогеры, особенно те, кто снимает развлекательный контент, вообще не думают о своей аудитории. Но это не так. Я говорил с ними, они осознают, что делают. И для меня это очень важно, так как я вижу, как это влияет на людей", - отмечает парень.
Блогер понимает, что должен продумывать свои действия, так как на него смотрят, им вдохновляются, его слушают.
"Я делал видео о моржевании. Я знаю, что это очень опасное дело, если его делать неправильно. Сначала я об этом особо не задумался, опубликовал видео, бросил вызов другим идти плавать зимой...
Потом мне начали присылать видео, как маленькие девочки бегут в холодную воду, скорее всего, в алкогольном опьянении. И я вижу, что это небезопасно.
Тогда я понял, что у моих слов есть значение, в какой-то степени я ответственен за это", - делится Эдгар.
Блогер отмечает, что его аудитория - это латвийская молодежь в возрасте от 10 до 20 лет, его смотрят латыши именно из маленьких городов.
"Что интересно - в основном моя аудитория "не зеленая", как я. Моя цель как раз в том, чтобы набрать аудиторию, которая еще не слышала о разных движениях, связанных с экологией", - признается ютубер.
Эдгар Fresh снимает свои видео на латышском языке, по его словам, его аудитория - это именно латышская молодежь. У него нет планов расширять аудиторию с помощью перехода на английский язык.
"Я люблю Латвию, я хочу, чтобы молодежь здесь развивалась. Хочу вдохновлять ее", - отмечает инфлюенсер.
По словам Эдгара, в Латвии начинать путь блогера легче, так как выделиться среди англоязычных и русскоязычных блогеров сложнее.
"В Латвии ты снял видео - и сразу все, кто смотрит YouTube, о тебе знают", - говорит инфлюенсер.
Ценности блогера
Эдгар рассказал о главных ценностях, которые он пытается транслировать через свой блог.
"Одна из главных моих ценностей - это открытость. От нас очень много чего скрывают. Маленьким детям не рассказывают о том, что на самом деле в жизни происходит. Я тоже раньше ничего не знал, а теперь узнаю разные вещи. Для меня это очень важно. Дети умнее, чем нам кажется. Их надо образовывать, а не скрывать от них правду", - уверен блогер.
Эдгар объяснил, что по этой причине он снимает видео, в которых честно рассказывает подписчикам про свою жизнь, проблемы и эмоциональное выгорание.
"У тысячи людей представление обо мне совсем не такое, каким я являюсь на самом деле. Этого я не могу изменить, к сожалению. Каждый меня видит так, как хочет. В то же время я не хочу показывать только то, что у меня все хорошо.
Не всегда все хорошо. У всех в жизни есть трудности. Про это просто не говорят, но про это надо начинать говорить".
Еще одна ценность блогера: "Здоровье - здоровый образ жизни. Сейчас это такой тренд, я очень этому рад. Люди начали понимать, что за этим также стояла разная ложь. 50 лет назад врачи рекламировали курение, я думаю, что через 20 лет мы посмотрим на то, что происходит сейчас, и подумаем: О Боже, как люди могли что-то такое вообще с собой делать".
Одна из основных тем, которые волнуют молодого блогера - это экология и изменение климата. Он называет долгосрочное развитие еще одной основной своей ценностью.
"Долгосрочное развитие - создать что-то такое, что будет на века. В природе все циклично - что-то рождается, созревает, умирает. Так всегда было, а мы этот цикл пытаемся нарушить. Думаем, что мы могущественнее природы. Поэтому я так много говорю про изменение климата. Но это очень сложная тема, я даже не хочу углубляться, так как я не знаю, как об этом говорить. Я еще не понял, как об этом говорить. Знаю, что надо, но не знаю как. Лучший способ - это показывать хороший пример", - делится Эдгар.
"Выйти из зоны комфорта"
После того как на YouTube появился тренд бросать себе вызов (challenge), Эдгар снял серию видео, в которых бросал себе различные вызовы, заставляющие его выходить из зоны комфорта.
Например, на 30 дней он стал вегетарианцем, в течение месяца вставал в 5 утра, пробовал прожить целый день в Риге на 1 евро, купался в Даугаве зимой, не ел сахар месяц и многое другое.
"Людям очень нравится смотреть, как другие что-то делают. Они чувствуют себя так, как будто сами что-то делают. Я уверен, что 99 процентов людей просто смотрят, как я ввожу какие-то привычки в свою жизнь, сами этого делать они не собираются. Мне кажется, это вредно", - объясняет Эдгар.
По словам блогера, бросать вызов себе - это хорошо, но он советует тщательно продумывать, какие привычки человек действительно хочет внедрить в свою жизнь.
"Идея в том, что начинаешь что-то делать, а после это становится привычкой. Но это так не работает. Сейчас я избегаю таких вызовов для себя, их было слишком много", - делится блогер.
Эдгар также снял видео, в котором занимался дампстер-дайвингом*. Весь день они с другом ходили по помойкам Риги и искали там еду, которую потом ели.
"Примерно 40 процентов изготавливаемой еды в итоге оказывается на помойке. 10 процентов выбрасывается еще на производстве, еще 10-15% - магазинами и ресторанами, 10% выбрасывают люди уже после покупки. Это не совсем точное разделение, но больше всего еды выбрасывают именно магазины, когда у продуктов заканчивается срок годности", - объясняет блогер.
По словам Эдгара, в Латвии эти мусорные контейнеры (у магазинов. - Прим. ред.) закрыты и к ним нельзя подобраться, а в других странах Европы люди могут брать еду из таких контейнеров.
"Там это работает, у людей нет никаких проблем со здоровьем после этого. В Латвии, конечно, есть свои причины закрывать эти контейнеры - чтобы бездомные не бродили рядом и так далее. Но мне кажется, есть способы сделать что-то, чтобы просроченные продукты не выбрасывались в таком количестве. Именно поэтому я сделал такое видео, чтобы привлечь внимание к проблеме", - делится ютубер.
Эдгар признался, что планирует сделать вторую часть этого видео.
Дампстер-дайвинг* (англ. dumpster-diving), или биннинг, или скип-дайвинг, означает разбирание мусора или ненужных вещей с целью нахождения чего-нибудь полезного.
Стоит отметить, что выбрасывают чаще всего нормальную еду. Смысл дампстер-дайвинга вовсе не в том, чтобы получить бесплатно испорченные продукты. Часто на выброс отправляют качественные и дорогие продукты. Именно за ними и охотятся дайверы.
"Правда/Миф": Ел ли из мусорников?
О Zero Waste
Эдгар Fresh также старается жить по принципам Zero Waste*, но считает, что это ответственность больших компаний, а не людей: "Компании заставляют нас чувствовать себя ответственными. Тебе не надо думать о пластиковых стаканчиках, которые ты используешь. Все должно быть по дизайну сделано экологично. Это тот месседж, который я пытаюсь донести".
Блогер объяснил, что его цель - транслировать свои ценности, но не осуждать людей, если они живут и думают по-другому.
"Я сам могу использовать пластиковые мешочки, они очень удобные. Посмотри вокруг, какие здания строятся, сколько ресурсов используется, электричество, автотранспорт, строительная индустрия, мясное производство.
Не пластиковые мешочки больше всего загрязняют нашу планету", - отмечает парень.
Zero Waste стало трендом среди молодежи, многие резко перестали использовать одноразовые пластиковые приборы, пакеты, кружки. Начали сортировать мусор и стараться быть более экологичными в использовании пластика. Как отмечает Эдгар, этот тренд, казалось, должен был принести пользу, но стал негативно влиять на людей.
"Много молодых людей начали чувствовать себя виноватыми, что они делают что-то не так. Мы ничего не делаем неправильно, это система так устроена", - объясняет блогер.
Также он считает, что людям, которые решили вести другой образ жизни - например, стали вегетарианцами или начали жить по принципу Zero Waste, - не стоить навязывать свое мнение и давить на окружающих, лучше вдохновлять людей своим примером.
Zero Waste* ("Ноль отходов") - это общественное движение, главная цель которого - насколько возможно, уменьшить количество отходов.
"Что меня бесит в Риге"
Эдгар стал активно ездить по городу на велосипеде, вступил в несколько негосударственных организаций, рассказывает о проблемах с велодорожками в Риге и призывает жителей меньше использовать автомобили, чтобы не загрязнять город.
"Я уже говорил, что никого не осуждаю. Я не осуждаю водителей автомобилей. Но всегда есть альтернатива, люди просто выбирают самый легкий вариант. Они даже не задумываются о том, что можно по-другому", - поясняет Эдгар.
Блогер отмечает, что с каждым годом Рига все больше загрязняется:
"Мы все живем в этом городе, зачем нам дышать таким воздухом?".
По мнению активиста, если бы были варианты, люди бы меняли свое отношение к езде на автомобилях по городу.
"Надо создавать варианты, предложения, что уже происходит. Если бы было больше велодорожек, люди бы поняли, что легче доехать до места на велосипеде, чем стоять в пробке", - высказывает свое мнение активист.
"Правда/Миф": Блогер против машин?
В своем видео "Что меня бесит в Риге" Эдгар рассказал, как два часа ездил по центру города в инвалидном кресле. Этот социальный эксперимент показал, что человек с ограниченными возможностями не может без помощи других свободно передвигаться по городу.
"Хотелось бы, чтобы в Латвии об этом говорили больше. Я понимаю, что в жизни всякое может случиться. Я хочу жить в любом случае, что бы со мной ни случилось. Я думаю о тех людях, которые хотят жить, но сталкиваются с такими трудностями. Они просто не могут делать повседневные дела", - отмечает блогер.
Он надеется, что это видео привлечет внимание к проблеме передвижения людей с ограниченными возможностями по городу и о ней начнут говорить.
На вопрос, в чем блогер видит свою главную миссию, он отвечает:
"Вдохновить молодежь Латвии жить более здорово, увлекательно, дружелюбно по отношению к природе.
Моя миссия - быть хорошим человеком и вдохновлять других быть хорошими людьми".
Редакция RUS TVNET благодарит Эдгара за то, что он в очередной раз решил выйти из зоны комфорта и ответил на вопросы для видео на русском языке (не на своем родном языке).