Быть блогером в Латвии: Эдгар Fresh о поисках еды на помойке, экологии и заработке на YouTube

Эдгар признался, что планирует сделать вторую часть этого видео.

Дампстер-дайвинг* (англ. dumpster-diving), или биннинг, или скип-дайвинг, означает разбирание мусора или ненужных вещей с целью нахождения чего-нибудь полезного.

Стоит отметить, что выбрасывают чаще всего нормальную еду. Смысл дампстер-дайвинга вовсе не в том, чтобы получить бесплатно испорченные продукты. Часто на выброс отправляют качественные и дорогие продукты. Именно за ними и охотятся дайверы.

"Правда/Миф": Ел ли из мусорников?

О Zero Waste

Эдгар Fresh также старается жить по принципам Zero Waste*, но считает, что это ответственность больших компаний, а не людей: "Компании заставляют нас чувствовать себя ответственными. Тебе не надо думать о пластиковых стаканчиках, которые ты используешь. Все должно быть по дизайну сделано экологично. Это тот месседж, который я пытаюсь донести".

Блогер объяснил, что его цель - транслировать свои ценности, но не осуждать людей, если они живут и думают по-другому.

ФОТО: Из личного архива

"Я сам могу использовать пластиковые мешочки, они очень удобные. Посмотри вокруг, какие здания строятся, сколько ресурсов используется, электричество, автотранспорт, строительная индустрия, мясное производство.

Не пластиковые мешочки больше всего загрязняют нашу планету", - отмечает парень. 2

Zero Waste стало трендом среди молодежи, многие резко перестали использовать одноразовые пластиковые приборы, пакеты, кружки. Начали сортировать мусор и стараться быть более экологичными в использовании пластика. Как отмечает Эдгар, этот тренд, казалось, должен был принести пользу, но стал негативно влиять на людей.

"Много молодых людей начали чувствовать себя виноватыми, что они делают что-то не так. Мы ничего не делаем неправильно, это система так устроена", - объясняет блогер.

Также он считает, что людям, которые решили вести другой образ жизни - например, стали вегетарианцами или начали жить по принципу Zero Waste, - не стоить навязывать свое мнение и давить на окружающих, лучше вдохновлять людей своим примером.

Zero Waste* ("Ноль отходов") - это общественное движение, главная цель которого - насколько возможно, уменьшить количество отходов.

"Что меня бесит в Риге"

Эдгар стал активно ездить по городу на велосипеде, вступил в несколько негосударственных организаций, рассказывает о проблемах с велодорожками в Риге и призывает жителей меньше использовать автомобили, чтобы не загрязнять город.

ФОТО: Из личного архива

"Я уже говорил, что никого не осуждаю. Я не осуждаю водителей автомобилей. Но всегда есть альтернатива, люди просто выбирают самый легкий вариант. Они даже не задумываются о том, что можно по-другому", - поясняет Эдгар.

Блогер отмечает, что с каждым годом Рига все больше загрязняется:

"Мы все живем в этом городе, зачем нам дышать таким воздухом?". 2

По мнению активиста, если бы были варианты, люди бы меняли свое отношение к езде на автомобилях по городу.

"Надо создавать варианты, предложения, что уже происходит. Если бы было больше велодорожек, люди бы поняли, что легче доехать до места на велосипеде, чем стоять в пробке", - высказывает свое мнение активист.

"Правда/Миф": Блогер против машин?

В своем видео "Что меня бесит в Риге" Эдгар рассказал, как два часа ездил по центру города в инвалидном кресле. Этот социальный эксперимент показал, что человек с ограниченными возможностями не может без помощи других свободно передвигаться по городу.

"Хотелось бы, чтобы в Латвии об этом говорили больше. Я понимаю, что в жизни всякое может случиться. Я хочу жить в любом случае, что бы со мной ни случилось. Я думаю о тех людях, которые хотят жить, но сталкиваются с такими трудностями. Они просто не могут делать повседневные дела", - отмечает блогер.

Он надеется, что это видео привлечет внимание к проблеме передвижения людей с ограниченными возможностями по городу и о ней начнут говорить.

На вопрос, в чем блогер видит свою главную миссию, он отвечает:

"Вдохновить молодежь Латвии жить более здорово, увлекательно, дружелюбно по отношению к природе.

Моя миссия - быть хорошим человеком и вдохновлять других быть хорошими людьми". 2