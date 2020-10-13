Наташа Королева призналась, что у нее в жизни было только двое мужчин

Наташа Королева и ее супруг Сергей Глушко (Тарзан) стали гостями YouTube-программы Ксении Собчак. Они рассказали журналистке об их уникальных и особенных отношениях.
Наташа Королева объяснила, что она не любит что-то придумывать и делать специально. Даже история с Игорем Николаевым - это не было специально. Ее история была совершенно настоящей.
Тарзан и Наташа вновь указали, что история с украшениями правдивая. Они действительно были украдены. Драгоценности были приготовлены на годовщину свадьбы. Королева рассказала, что они с Сергеем накануне разъехались. Певица отрывалась на девичнике, а Тарзан отправился на мальчишник.
Королева объяснила, что она не считает, что теперь - после измены Сергея - она тоже имеет моральное право. Певица заметила, что у нее было всего двое мужчин в жизни - ее первый муж, Игорь Николаев, и Сергей.
Королева не удивится, если Первый канал найдет какого-то человека, который придет на эфир и под детектором лжи расскажет, как он состоял в интимных отношениях с ней.
Тарзан говорит, что он танцует стриптиз, потому что у него много сексуальной энергии.
"Там нет грязи. Это чистая энергия... В нем нет пошлости", - сказал он.
Глушко объяснил, что он очень ранимый и его многие не понимают. Королева призналась, что в начале их отношений Сергей пытался дать понять, что ей не будет просто. Наташа сказала, что она абстрагировалась от этого.
Видео: Интервью с Наташей Королевой и Сергеем Глушко (часть 2)