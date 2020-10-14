Несмотря на то, что политическая карта мира исторически видоизменилась, география мира осталась относительно прежней. В книге Тима Маршалла Prisoners of Geography подчеркивается, что именно география определяет судьбы наций и формирует определенные традиции во внешней и внутренней политике. В статье подробно рассматривается один из упомянутых автором случаев - Россия.

ФОТО: пресс-фото Книга: Тим Маршалл "Узники географии: десять карт, которые объясняют все о глобальной политике" (2016). Книгу можно приобрести во всех крупных интернет-магазинах.

В своем творчестве Тим Маршалл затрагивает несколько регионов и стран мира, историческое развитие которых, по его мнению, было определено географией. В работе он рассматривает нашего крупнейшего соседа - Россию, а также Китай, Запад (ЕС и США), Африку, Ближний Восток, Латинскую Америку, Азию и даже Арктику. Главный аргумент, который проходит через эту главу, довольно прост и даже в некотором смысле тривиален - действия всех мировых лидеров ограничены географией. Принимая решение о войне, мире, санкциях, построении союзов, политики вынуждены учитывать горы, реки, моря и другие географические элементы. Маршалл добавляет, что понимание глобального политического развития также требует осознания важных факторов, таких как идеи, движения и психология, но без знания географии это понимание не будет полным. Принимая во внимание важную роль России в политике Латвии и всей Восточной Европы, в статье будет обсуждаться роль географии во внешней и внутренней политике этой страны, с точки зрения писателя.

География и Россия

Поясняя стратегическое мышление России, Маршалл использует сравнение с треугольным ломтиком пиццы - самый острый угол территории России обращен к территории Польши, которая расположена в узком месте Великой Европейской равнины. Для неосведомленных - Великая Европейская равнина простирается от территории Франции до Уральских гор и составляет всего около 482 км на территории Польши.

Упомянутая Маршаллом идея о кусочке пиццы и России ФОТО: Google Maps

Автор отмечает, что именно по этой причине Польша всегда была очень важна для России с точки зрения военной обороны. В случае необходимости Москва может использовать территорию этой страны для сосредоточения своих вооруженных сил и проведения превентивного нападения на потенциальных западных агрессоров.

Однако в случае потери польской территории российским военным необходимо будет защищать территорию шириной около 3218 км на границе страны (которая к Уралу становится все шире). Понятно, что на таком широком фронте будет сложно обеспечить военную защиту даже хорошо вооруженной и опытной армии. Тем более, что здесь нет естественных защитных барьеров, за которыми можно было бы создать сильные защитные позиции.

Таким образом, традиционная стратегия обороны России заключалась в том, чтобы все глубже и глубже завлекать атакующую армию на свою территорию.

Цель этой приманки достичь того, чтобы линия снабжения противника максимально растянулась и пострадала от неблагоприятного климата (например, от знаменитой русской зимы). И Наполеон в 1812 году, и Гитлер в 1941 году были убеждены в эффективности этой стратегии. Однако для того, чтобы она работала по-настоящему эффективно, России всегда были необходимы большие буферные зоны, которые, в случае необходимости, можно было бы использовать в качестве отступления к сердцу страны - Москве и ее окрестностям на севере и юге. Маршалл отмечает, что в них проживает около 78% населения страны, а также здесь находятся самые крупные населенные пункты.

По этой причине история России всегда была связана с территориальной экспансией. Необходимость защиты ядра страны побудила ее создать новые буферные зоны на западе, востоке, севере и юге. Экспансия обычно происходит до тех пор, пока не будут достигнуты естественные защитные барьеры (например, Балтийское море и Карпаты на западе, Кавказские горы и азиатские пустыни на юге, арктические ледники на севере и Тихий океан на востоке). Маршалл указывает, что наибольшую безопасность в этом измерении Россия приобрела во время существования СССР, когда ее территория достигла всех этих естественных защитных барьеров, а стратегически важные Польша и другие страны Центральной Европы находились под влиянием Москвы. Однако после распада СССР ситуация изменилась, и Кремль был вынужден смириться с потерей стран Балтии, Украины, Беларуси, Средней Азии и большей части Кавказа (не говоря уже о странах Варшавского договора, которые важны для безопасности России). Что еще хуже, произошло расширение НАТО в бывших буферных зонах России, а также в странах Варшавского договора (которые Москва рассматривает только как военное формирование США).

Хотя НАТО не представляет военной угрозы для России, Маршалл считает, что внезапный распад СССР показал, что политику безопасности страны следует рассматривать в долгосрочной перспективе.

А именно - силы НАТО в будущем могут быть использованы и в наступательных целях. Желая предотвратить дальнейшую потерю буферных зон, Россия столь агрессивно отреагировала на попытки Украины сблизиться с Европейским Союзом (который Россия также рассматривает как сферу влияния США) и усилия Грузии по вступлению в НАТО.

Президент России Владимир Путин ФОТО: AP/Scanpix

Маршалл также отмечает, что политика приобретения буферных зон была теневой. Несмотря на то, что исторический центр России вокруг Москвы постепенно становится все более и более защищенным, государство приобретает все больший контроль над своим населением, чья религиозная и этническая принадлежность часто отличается от таковой в центральной части страны. Часто лояльность этих людей к Москве была относительно слабой, что способствовало развитию сильных и агрессивных систем внутренней политической безопасности. В каком-то смысле это конструировало авторитарный характер России.

Наконец, анализируя Россию, в книга также предлагается обратить внимание на факторы воды и судоходства. Россия традиционно находилась в невыгодном географическом положении с точки зрения доступа к незамерзающим портам. По мнению автора, этот жизненно важный элемент дает возможность играть в лиге сверхдержав, и Россия часто пыталась компенсировать его дефицит нефтью, газом и другими природными ресурсами на Дальнем Востоке (что является не менее важной добавленной стоимостью, чем буферные зоны). Однако желание получить доступ к портам оставалось всегда. Этот факт подтверждается как внешней политикой известного царя Петра I в регионе Балтийского моря, так и внешней политикой Екатерины Великой на Крымском полуострове. Кроме того, за более современными примерами далеко ходить не надо. Маршалл подчеркивает, что основной причиной, по которой Россия предпочла оккупировать Крымский полуостров в 2014 году, было ее желание не терять доступ к порту Черного моря. Точно так же решительная поддержка Кремлем режима Башара Асада в Сирии может быть в некоторой степени объяснена желанием защитить свою базу средиземноморского флота в провинции Латакия.

ФОТО: MLADEN ANTONOV / AFP

Главу, посвященную России, Маршалл завершает интересными словами. Несмотря на то, что у России было много лиц - Великое княжество Московское, Российская Империя, СССР, Российская Федерация - вызовы остались прежними.

Независимо от того, Иван Грозный ли у власти или Владимир Путин, коммунисты или капиталисты, Великая европейская равнина всегда была плоской, а порты всегда были замерзающими.