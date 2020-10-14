Почему Россия - географический пленник?
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Несмотря на то, что политическая карта мира исторически видоизменилась, география мира осталась относительно прежней. В книге Тима Маршалла Prisoners of Geography подчеркивается, что именно география определяет судьбы наций и формирует определенные традиции во внешней и внутренней политике. В статье подробно рассматривается один из упомянутых автором случаев - Россия.
Книга:
Тим Маршалл "Узники географии: десять карт, которые объясняют все о глобальной политике" (2016).
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В своем творчестве Тим Маршалл затрагивает несколько регионов и стран мира, историческое развитие которых, по его мнению, было определено географией. В работе он рассматривает нашего крупнейшего соседа - Россию, а также Китай, Запад (ЕС и США), Африку, Ближний Восток, Латинскую Америку, Азию и даже Арктику. Главный аргумент, который проходит через эту главу, довольно прост и даже в некотором смысле тривиален - действия всех мировых лидеров ограничены географией. Принимая решение о войне, мире, санкциях, построении союзов, политики вынуждены учитывать горы, реки, моря и другие географические элементы. Маршалл добавляет, что понимание глобального политического развития также требует осознания важных факторов, таких как идеи, движения и психология, но без знания географии это понимание не будет полным. Принимая во внимание важную роль России в политике Латвии и всей Восточной Европы, в статье будет обсуждаться роль географии во внешней и внутренней политике этой страны, с точки зрения писателя.
География и Россия
Поясняя стратегическое мышление России, Маршалл использует сравнение с треугольным ломтиком пиццы - самый острый угол территории России обращен к территории Польши, которая расположена в узком месте Великой Европейской равнины. Для неосведомленных - Великая Европейская равнина простирается от территории Франции до Уральских гор и составляет всего около 482 км на территории Польши.
Автор отмечает, что именно по этой причине Польша всегда была очень важна для России с точки зрения военной обороны. В случае необходимости Москва может использовать территорию этой страны для сосредоточения своих вооруженных сил и проведения превентивного нападения на потенциальных западных агрессоров.
Однако в случае потери польской территории российским военным необходимо будет защищать территорию шириной около 3218 км на границе страны (которая к Уралу становится все шире). Понятно, что на таком широком фронте будет сложно обеспечить военную защиту даже хорошо вооруженной и опытной армии. Тем более, что здесь нет естественных защитных барьеров, за которыми можно было бы создать сильные защитные позиции.
Цель этой приманки достичь того, чтобы линия снабжения противника максимально растянулась и пострадала от неблагоприятного климата (например, от знаменитой русской зимы). И Наполеон в 1812 году, и Гитлер в 1941 году были убеждены в эффективности этой стратегии. Однако для того, чтобы она работала по-настоящему эффективно, России всегда были необходимы большие буферные зоны, которые, в случае необходимости, можно было бы использовать в качестве отступления к сердцу страны - Москве и ее окрестностям на севере и юге. Маршалл отмечает, что в них проживает около 78% населения страны, а также здесь находятся самые крупные населенные пункты.
По этой причине история России всегда была связана с территориальной экспансией. Необходимость защиты ядра страны побудила ее создать новые буферные зоны на западе, востоке, севере и юге. Экспансия обычно происходит до тех пор, пока не будут достигнуты естественные защитные барьеры (например, Балтийское море и Карпаты на западе, Кавказские горы и азиатские пустыни на юге, арктические ледники на севере и Тихий океан на востоке). Маршалл указывает, что наибольшую безопасность в этом измерении Россия приобрела во время существования СССР, когда ее территория достигла всех этих естественных защитных барьеров, а стратегически важные Польша и другие страны Центральной Европы находились под влиянием Москвы. Однако после распада СССР ситуация изменилась, и Кремль был вынужден смириться с потерей стран Балтии, Украины, Беларуси, Средней Азии и большей части Кавказа (не говоря уже о странах Варшавского договора, которые важны для безопасности России). Что еще хуже, произошло расширение НАТО в бывших буферных зонах России, а также в странах Варшавского договора (которые Москва рассматривает только как военное формирование США).
А именно - силы НАТО в будущем могут быть использованы и в наступательных целях. Желая предотвратить дальнейшую потерю буферных зон, Россия столь агрессивно отреагировала на попытки Украины сблизиться с Европейским Союзом (который Россия также рассматривает как сферу влияния США) и усилия Грузии по вступлению в НАТО.
Маршалл также отмечает, что политика приобретения буферных зон была теневой. Несмотря на то, что исторический центр России вокруг Москвы постепенно становится все более и более защищенным, государство приобретает все больший контроль над своим населением, чья религиозная и этническая принадлежность часто отличается от таковой в центральной части страны. Часто лояльность этих людей к Москве была относительно слабой, что способствовало развитию сильных и агрессивных систем внутренней политической безопасности. В каком-то смысле это конструировало авторитарный характер России.
Наконец, анализируя Россию, в книга также предлагается обратить внимание на факторы воды и судоходства. Россия традиционно находилась в невыгодном географическом положении с точки зрения доступа к незамерзающим портам. По мнению автора, этот жизненно важный элемент дает возможность играть в лиге сверхдержав, и Россия часто пыталась компенсировать его дефицит нефтью, газом и другими природными ресурсами на Дальнем Востоке (что является не менее важной добавленной стоимостью, чем буферные зоны). Однако желание получить доступ к портам оставалось всегда. Этот факт подтверждается как внешней политикой известного царя Петра I в регионе Балтийского моря, так и внешней политикой Екатерины Великой на Крымском полуострове. Кроме того, за более современными примерами далеко ходить не надо. Маршалл подчеркивает, что основной причиной, по которой Россия предпочла оккупировать Крымский полуостров в 2014 году, было ее желание не терять доступ к порту Черного моря. Точно так же решительная поддержка Кремлем режима Башара Асада в Сирии может быть в некоторой степени объяснена желанием защитить свою базу средиземноморского флота в провинции Латакия.
Главу, посвященную России, Маршалл завершает интересными словами. Несмотря на то, что у России было много лиц - Великое княжество Московское, Российская Империя, СССР, Российская Федерация - вызовы остались прежними.
Политическая карта, конечно, изменилась, однако Владимиру Путину приходится решать те же самые проблемы, что и в свое время Петру I.