"Все пошли, и я пошла": Наташа Королева о вступлении в партию, поддержке Путина и ситуации в Беларуси

Королева рассказала Ксении, что вступила в партию "Едина Россия" вместе с композитором Владимиром Шаинским. Наташа объяснила, что она никогда не принимала особое участие в предвыборных мероприятиях. Правда, в 90-х, как и все она агитировала за Ельцина.

"В тот период никто так не вникал в это глобально... Все пошли и я пошла", - сказала она.

За Владимира Путина она голосовала осознанно. Наташа Королева подчеркнула, что она и на следующих выборах будет голосовать за него.

Что касается запрета певицы на въезд в Украину. Наташа считает, что это все сфабриковано против нее. Ведь она поддерживала Майдан. После у Наташи умерла бабушка. Чудом ей помогли вылететь на похороны. На кладбище было огромное количество репортеров и журналистов. Бабушка была простой женщиной, но ее похоронили как "английскую королеву".

Наташа Королева подытожила, что она яркий пример того человека, который ничего не просит, но ей везет и ей все дают.

Что касается происходящего в Беларуси. У Сергея в Минске живут родители. Внутри семьи на выборах голосовали за разных кандидатов. Наташа не знает почему звездные коллеги снялись в ролике, который поддерживает Александра Лукашенко. Она предположила, что это какие-то личные отношения.