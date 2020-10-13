"Все пошли, и я пошла": Наташа Королева о вступлении в партию, поддержке Путина и ситуации в Беларуси

В интервью Ксении Собчак Наташа Королева рассказала, зачем вступила в партию "Единая Россия". Певица объяснила, как вышла так, что после запрета на въезд в Украина, она все-таки попала на похороны бабушки.
Королева рассказала Ксении, что вступила в партию "Едина Россия" вместе с композитором Владимиром Шаинским. Наташа объяснила, что она никогда не принимала особое участие в предвыборных мероприятиях. Правда, в 90-х, как и все она агитировала за Ельцина.
"В тот период никто так не вникал в это глобально... Все пошли и я пошла", - сказала она.
За Владимира Путина она голосовала осознанно. Наташа Королева подчеркнула, что она и на следующих выборах будет голосовать за него.
Что касается запрета певицы на въезд в Украину. Наташа считает, что это все сфабриковано против нее. Ведь она поддерживала Майдан. После у Наташи умерла бабушка. Чудом ей помогли вылететь на похороны. На кладбище было огромное количество репортеров и журналистов. Бабушка была простой женщиной, но ее похоронили как "английскую королеву".
Наташа Королева подытожила, что она яркий пример того человека, который ничего не просит, но ей везет и ей все дают.
Что касается происходящего в Беларуси. У Сергея в Минске живут родители. Внутри семьи на выборах голосовали за разных кандидатов. Наташа не знает почему звездные коллеги снялись в ролике, который поддерживает Александра Лукашенко. Она предположила, что это какие-то личные отношения.
Видео: Интервью с Наташей Королевой и Сергеем Глушко (часть 2)