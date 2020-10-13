Пресняков пережил клиническую смерть после расставания с Орбакайте

52-летний Владимир Пресняков стал гостем программы Бориса Корчевникова "Судьба человека". В откровенном интервью он признался, что расставание с Кристиной Орбакайте было невероятно болезненным. Певец даже пережил клиническую смерть.
Брак Преснякова и Орбакайте был достаточно ярким. В интервью певец заметил, что он не был готов к браку и серьезным отношениям.
Но разрыв был болезненным. В какой-то момент нервная система Владимира не справилась с переживаниями. Он попал в больницу, где и пережил клиническую смерть.
"Я не буду говорить о клинической смерти, но у меня ушли все страхи. Еще раз хочу сказать: тот период считаю одним из счастливых. Да, было много боли, но она оказалась не напрасной! Я очень благодарен Кристине за все, что было, за сына", - сказал он в программе "Судьба человека".
Сейчас у звезд хорошие отношения. Преснякова часто навещает взрослый сын Никита. Скоро Владимир вновь станет отцом - его вторая супруга Наталья Подольская ждет еще одного мальчика.