Марьяна Ро - одна из самых богатых блогеров в России и без пяти минут жена рэп-исполнителя Face

В 2017 году Марьяна вошла в десятку самых богатых блогеров Рунета по версии РИАБ. Сейчас она тоже входит в топ самых богатых блогеров России.

Если говорить о хейте, то Марьяна иногда плачет из-за негативных комментариев.

В интервью Регине Тодоренко девушка призналась, что начала заниматься блогами еще в 4-м классе, пока училась в Японии. Переехала же она потому, что начала снимать на русский YouTube, а брендам так было удобно работать. Уехав из Японии, она сразу пожалела об этом. Для Марьяны трудно было привыкнуть к быту и традициям москвичей. Однако если бы она осталась в Японии, то присоединилась бы к работе в бизнесе отца.

В 2019 году она стала гостьей очередного выпуска программы Насти Ивлеевой Agentshow. Во время разговора с ведущей Марьяна призналась, что она тоже стала жертвой приставаний певца Влада Соколовского. К тому моменту мужчина уже был женат на Рите Дакоте.

Напомним, пара развелась после рождения дочери и когда девушка узнала о неверности супруга.

Этот разговор возник на почве обсуждения звездных пар, которые раздражают. Настя первая упомянула, что ее очень бесили отношения Влада и Риты.

В этот момент Марьяна призналась, что певец писал ей и делал недвусмысленные предложения.

"Он хотел меня в****ть! Предлагал испечь блинчики. Писал мне в директ. Написал сообщение, я прочитала, он удалил и пишет новое. Он тогда уже был женат", - объяснила Рожкова.

Марьяна подчеркнула, что она не отвечает на сообщения в директ. Сама блогер редко публикует фотографии со своим парнем - рэпером Face (наст. имя - Иван Дремин). Тем не менее она назвала песню, которую он ей посвятил. Марьяна тоже решила стать певицей и выпустила свой дебютный альбом.

Кстати, многие подписчики до сих пор припоминают девушке прошлые отношения с блогером Ивангаем.

"Прошло уже очень много времени. У меня давным-давно без пяти минут муж. Странно, что люди все еще обсуждают ту историю. Я замужняя. Понимаете?" - сетует Марьяна.

Ро рассказала в интервью на платформе Premiere, что она хочет детей, но пока она сама ребенок. Она не планирует получать высшее образование, а хочет активно заниматься бизнесом. Раньше Марьяна за год зарабатывала примерно 25 миллионов рублей (около 325 тысяч евро), а сейчас этот заработок вырос. Правда, блогер жалеет, что часто совершала необдуманные траты. Сейчас девушка окончательно выплатила кредиты своих родителей. Свою маму она содержит полностью.