Латвийская певица Елена Богданова выпустила новую песню "За полчаса"

"У каждого рано или поздно бывают в жизни моменты переосмысления. Часто они происходят по причине не очень хороших событий. А в моменты подъема появляется беззаботность. Где-то между этими состояниями мы часто находимся в поиске, в гонке за тем, что нам кажется важным, стабильным, дающим ощущение стабильности. В этой гонке, все вокруг блекнет, так как в голову помещается идея, и только выбивающие из колеи моменты дают знать: все не так, и идеи в голове - не наши", - говорит о песне Елена.

Она признается, что хотела сделать песню поводом переосмысления ценностей.

"Мы постоянно платим своим здоровьем и своей свободой за то, что не наше, за то, что нужно кому-то еще, но не нам, за то, что ложно, за чью-то идею. Песня дает повод заглянуть в себя, в свою голову, разгрести мусор и поместить в ней нашу, родную, лучшую и высшую идею, благодаря которой мы уйдем дальше от управляемой макаки и придем к высшему существу", - считает певица.

Елена Богданова подчеркивает, что трек написан не в момент аффекта, а в момент, когда "неизбежна философская мысль, расставляющая точки над i, и помогающая воссоздать картину мира".

Клип певица решила не снимать. Вместо этого ее друг Сергей Снегирев смонтировал кадры из немецкого культового фильма "Беги, Лола, беги", которые идеально вписались в текст и мелодию.

Елена Богданова ФОТО: Пресс-фото

Такую необычную концепцию поддержал и автор песни Михаил Бобкин. Он также высоко оценил исполнение Елены.

"Большая часть песен, звучащих в эфире сегодня, очень поверхностная, исполнена искаженным голосом, продвигающая низкую культуру, но эти песни легче всего исполнять, принимая на себя образ. Событие в песне легко передать голосом. Философскую песню исполнять сложнее, ее нужно прочувствовать сперва. И Лена Богданова глубоко прочувствовала и идеально исполнила песню, за что я очень ей благодарен", - сказал автор песни.