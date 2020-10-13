На границе задержали 906 контрафактных дисков для Mercedes почти на миллион евро

Таможенное управление Службы госдоходов, проводя контроль на латвийско-российской границе, на основании подозрений в нарушении интеллектуальной собственности задержало 906 алюминиевых автомобильных дисков с товарным знаком AMG, предназначенных для автомобилей Mercedes.
Представитель правообладателя подтвердил, что товар контрафактный. Сумма ущерба, который мог быть причинен владельцу товарного знака, согласно стоимости оригинального товара составляет примерно 918 000 евро.
22 сентября этого года, на основании результатов анализа рисков, на таможенном пункте "Терехово" должностные лица направили проведение углубленного контроля на ввозимый из России груз дисков для легковых автомобилей. Во время физического контроля было констатировано, что на дисках указан товарный знак AMG, однако он был спрятан под наклейками, чтобы избежать обнаружения нарушений прав интеллектуальной собственности. Согласно сопроводительным документам, товары были произведены в Китае.
Таможенное управление СГД получило от представителя правообладателя подтверждение того, что задержанный товар - 906 дисков - нарушают права интеллектуальной собственности предприятия Daimler AG.