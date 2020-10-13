На границе задержали 906 контрафактных дисков для Mercedes почти на миллион евро

22 сентября этого года, на основании результатов анализа рисков, на таможенном пункте "Терехово" должностные лица направили проведение углубленного контроля на ввозимый из России груз дисков для легковых автомобилей. Во время физического контроля было констатировано, что на дисках указан товарный знак AMG, однако он был спрятан под наклейками, чтобы избежать обнаружения нарушений прав интеллектуальной собственности. Согласно сопроводительным документам, товары были произведены в Китае.