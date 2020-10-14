Ср, 14.10.2020
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"Это отстой": актриса из "Зачарованных" раскритиковала перезапуск сериала

ФОТО: кадр из youtube

Актрисы, сыгравшие сестер в "Зачарованных" Холли Мэри Комбс и Роуз Макгоуэн в прямом эфире Instagram раскритиковали "перезагрузку" культового сериала. Звезда нового проекта Сара Джеффери назвала поведение актрис "жалким", пишет Peopletalk.ru.

"Это отстой. Я рада, что у людей есть работа. Но это отстой", - сказала Роуз, сыгравшая Пейдж в сериале.

На видео Роуз также признала, что не смотрела перезапуск. В это время Комбс смеется над словами коллеги.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Звезда новых "Зачарованных" Сара Джеффери назвала жалким поведение актрис оригинального сериала. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Знаете, я видела это и воздержалась от того, чтобы что-то сказать. Я подумала, лучше просто дать им кричать в пустоту. Но все же я хочу высказаться. Мне грустно и искренне жалко видеть, как взрослые женщины ведут себя подобным образом. Я искренне надеюсь, что они найдут счастье в чем-то другом, а не в травле. Мне было бы неловко вести себя так. Мира и любви всем", - написала Сара в Twitter. 

"Зачарованные" - популярный американский сериал, который выходил с 1998 по 2006 год. В 2018-м состоялась премьера перезапуска "Зачарованных". Главные роли в новом проекте исполнили Сара Джеффери, Мелони Диас и Мэделин Манток. 

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