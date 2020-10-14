"Это отстой": актриса из "Зачарованных" раскритиковала перезапуск сериала

Актрисы, сыгравшие сестер в "Зачарованных" Холли Мэри Комбс и Роуз Макгоуэн в прямом эфире Instagram раскритиковали "перезагрузку" культового сериала. Звезда нового проекта Сара Джеффери назвала поведение актрис "жалким", пишет Peopletalk.ru.
"Это отстой. Я рада, что у людей есть работа. Но это отстой", - сказала Роуз, сыгравшая Пейдж в сериале.
На видео Роуз также признала, что не смотрела перезапуск. В это время Комбс смеется над словами коллеги.
Звезда новых "Зачарованных" Сара Джеффери назвала жалким поведение актрис оригинального сериала.
"Знаете, я видела это и воздержалась от того, чтобы что-то сказать. Я подумала, лучше просто дать им кричать в пустоту. Но все же я хочу высказаться. Мне грустно и искренне жалко видеть, как взрослые женщины ведут себя подобным образом. Я искренне надеюсь, что они найдут счастье в чем-то другом, а не в травле. Мне было бы неловко вести себя так. Мира и любви всем", - написала Сара в Twitter.
1/2 You know, I saw this earlier and I refrained from saying anything. I thought, better to just let them shout into the abyss. But I do want to say, I find it sad and quite frankly pathetic to see grown women behaving this way. https://t.co/MuyZCZjbCp— Sarah Jeffery (@sarahjeffery) October 13, 2020
"Зачарованные" - популярный американский сериал, который выходил с 1998 по 2006 год. В 2018-м состоялась премьера перезапуска "Зачарованных". Главные роли в новом проекте исполнили Сара Джеффери, Мелони Диас и Мэделин Манток.