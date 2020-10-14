"Это отстой": актриса из "Зачарованных" раскритиковала перезапуск сериала

"Знаете, я видела это и воздержалась от того, чтобы что-то сказать. Я подумала, лучше просто дать им кричать в пустоту. Но все же я хочу высказаться. Мне грустно и искренне жалко видеть, как взрослые женщины ведут себя подобным образом. Я искренне надеюсь, что они найдут счастье в чем-то другом, а не в травле. Мне было бы неловко вести себя так. Мира и любви всем", - написала Сара в Twitter.