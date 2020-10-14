Силиконовая грудь по бартеру: Амината рассказала о самом забавном рекламном предложении

Латвийская певица Амината стала гостьей передачи Rezervēts на телеканале 360TV, где рассказала о самом забавном рекламном предложении, которое она получила в Instagram.
Амината поделилась, что получила предложение о сотрудничестве от клиники пластической хирургии в Литве.
"Мне один раз предложили сделать по бартеру силиконовую грудь.
Прислали сообщение с таким предложением, не хотела бы я сделать. Не помню точно, они собирались открывать новый филиал в Латвии или уже открыли", - рассказала певица.
"Я отказалась, и этим все закончилось, вот такое предложение", - пояснила Амината.
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Видео: Отрывок из передачи Rezervēts на латышском языке