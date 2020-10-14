Силиконовая грудь по бартеру: Амината рассказала о самом забавном рекламном предложении

Амината поделилась, что получила предложение о сотрудничестве от клиники пластической хирургии в Литве.

"Мне один раз предложили сделать по бартеру силиконовую грудь.

Прислали сообщение с таким предложением, не хотела бы я сделать. Не помню точно, они собирались открывать новый филиал в Латвии или уже открыли", - рассказала певица.