Бусулис и другие местные звезды пришли на акцию протеста c кирпичами в руках

В среду, 14 октября, сотня человек собралась на площади у здания Сейма, чтобы с помощью акции "Стена непонимания" выразить протест против планируемых изменений в режиме авторских отчислений.
Среди протестующих были такие известные люди, как музыканты Интарс Бусулис, Ральф Эйландс, Ольга Раецка, Катрина Диманта, Атис Звиедрис, Айнарс Миелавс, композитор Карлис Лацис, музыкальный продюсер Гунтарс Рачс, режиссер Иварс Звиедрис и другие.
Как сообщалось, мероприятие митингующих проводилось тогда, когда министр финансов Янис Рейрс передавал портфель с бюджетом на следующий год председателю Сейма Инаре Мурниеце. Многие из присутствующих, откликнувшись на призыв организаторов, пришли на акцию с кирпичами разного цвета.
Галерея: Акция "Стена непонимания"