Крокодил Гена будет петь голосом Димы Билана в новом "Чебурашке"

Крокодил Гена в новом проекте про Чебурашку будет петь голосом российского певца Димы Билана. Об этом артист рассказал в своем Instagram-аккаунте.
Музыкант выложил в инстаграм видео, на котором держит в руке игрушку крокодила Гены и поет: "День рождения только раз в году". Он отметил, что записывал песню для специального проекта "Союзмультфильма".
Как сообщает "Медуза", "Союзмультфильм" снимет полнометражный фильм о Чебурашке. Это первый полный метр для студии, которая получила права на литературную основу истории про Чебурашку от семьи Эдуарда Успенского.
Выход фильма о Чебурашке запланирован на 2022 год. Его будет снимать Дмитрий Дьяченко, режиссер фильма "О чем говорят мужчины".