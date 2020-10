Крокодил Гена будет петь голосом Димы Билана в новом "Чебурашке"

Угадаете, какую старую добрую песню я записывал для спец-проекта @soyuzmultfilm.official и @russkoe_radio ? ☺️Исполнять легенду всегда радостно ! #билан #димабилан #крокодилГена ! 🐊

