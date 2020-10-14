Крокодил Гена будет петь голосом Димы Билана в новом "Чебурашке"

Музыкант выложил в инстаграм видео, на котором держит в руке игрушку крокодила Гены и поет: "День рождения только раз в году". Он отметил, что записывал песню для специального проекта "Союзмультфильма".

"Исполнять легенду всегда радостно", - написал Билан в Instagram.

Как сообщает "Медуза", "Союзмультфильм" снимет полнометражный фильм о Чебурашке. Это первый полный метр для студии, которая получила права на литературную основу истории про Чебурашку от семьи Эдуарда Успенского.