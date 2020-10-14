Ср, 14.10.2020
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Илзе Айзсилниеце, президент Латвийского общества врачей

Крокодил Гена будет петь голосом Димы Билана в новом "Чебурашке"

ФОТО: instagram.com/bilanofficial/

Крокодил Гена в новом проекте про Чебурашку будет петь голосом российского певца Димы Билана. Об этом артист рассказал в своем Instagram-аккаунте.

Музыкант выложил в инстаграм видео, на котором держит в руке игрушку крокодила Гены и поет: "День рождения только раз в году". Он отметил, что записывал песню для специального проекта "Союзмультфильма".

"Исполнять легенду всегда радостно", - написал Билан в Instagram. 

Как сообщает "Медуза", "Союзмультфильм" снимет полнометражный фильм о Чебурашке. Это первый полный метр для студии, которая получила права на литературную основу истории про Чебурашку от семьи Эдуарда Успенского. 

Выход фильма о Чебурашке запланирован на 2022 год. Его будет снимать Дмитрий Дьяченко, режиссер фильма "О чем говорят мужчины". 

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