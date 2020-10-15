Чт, 15.10.2020
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Скандал ⟩ Самбурская задела пожарных высказыванием об их зарплатах. Ей ответили

ФОТО: instagram.com/samburskaya/?hl=ru

Настасья Самбурская заявила, что не стала бы связывать свою жизнь с пожарным, так как представители этой профессии имеют низкий доход. По мнению актрисы, ничто не мешает им выбрать более прибыльную сферу деятельности. Высказывания звезды вызвали бурную реакцию в Сети. 

Один из пользователей Instagram спросил у Самбурской, вышла бы она замуж за пожарного или следователя. В ответ актриса написала, что люди этих профессий получают около 30-35 тысяч рублей (330-390 евро). Она отметила, что только за коммунальные услуги платит около 25 тысяч рублей (275 евро), а за парковку - 20 тысяч (220 евро). Актриса подчеркнула, что с зарплатами, которые получают пожарные, ей пришлось бы обеспечивать семью самой.

Продюсер Иосиф Пригожин и депутат Виталий Милонов раскритиковали актрису за ее некорректное высказывание о пожарных, сообщает РИА "Новости".

"Эта самка обозначила себя красными флажками, что нормальные честные люди на нее обращать внимание не должны. Что она будет выходить замуж не за человека, а за его кошелек", - резко высказался Милонов.

Российский продюсер Иосиф Пригожин также прокомментировал высказывание актрисы в эфире РЕН ТВ, пишет РИА "Новости".

"Мы должны просто кланяться до земли тем людям, которые защищают нашу жизнь, охраняют нашу жизнь. Я уважаю профессионалов в любой области.

Я уверен, что Самбурская сказала, что никогда не выйдет замуж за пожарного, потому что, вероятно, никогда не любила. И ее никогда не любили. Ведь если человека любишь, то тебе неважно, чем он занимается", - отметил Пригожин. 

Пользователь Twitter, который назвал себя пожарным, прокомментировал заявление актрисы Настасьи Самбурской о мужчинах "с низкой зарплатой":

Российские пожарные в ответ на высказывания артистки запустили в соцсетях флешмоб с хештегом #самбурскаянеогонь, в котором приглашают актрису на свидание.

Самбурская ответила на критику, опубликовав пост в Instagram-аккаунте. Она подчеркнула, что не пыталась обесценить профессию пожарного и не заслуживает оскорблений в свой адрес:

"А теперь главный вопрос - дает ли это право тем самым героям-пожарным, чьи добрые чувства я задела, на оскорбления в адрес в первую очередь девушки - "дешевка", "шлюха", - которые сыпятся в моем аккаунте?".

Она также добавила, что ее мнение о равномерных расходах в семье остается прежним.

"Мое мнение о праве женщины на то, чтобы в семье расходы как минимум делились поровну, а мужчина осознавал ответственность за быт и уют, останется без изменений", - заявила Самбурская. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вот он текст, послуживший толчком для очередной волны хейта в мой адрес. Где здесь высмеивание и превосходство с моей стороны? Где обесценивание профессии пожарного? А теперь главный вопрос - дает ли это право тем самым героям-пожарным, чьи добрые чувства я задела, на оскорбления в адрес, в первую очередь, девушки - «дешевка», «шлюха», которые сыпятся в моём аккаунте? И присылать тексты с пожеланиями сгореть мне и всей моей семье?... Где же ваше мужское начало и благородство, господа пожарные?! Я оставлю без комментариев мнения и суждения остальной массы неизвестных мне людей, жаждущих мимолётной известности... ровно как и публикации в СМИ, которые регулярно в погоне за аудиторией перевирают мои слова. PS: Моё мнение о праве женщины на то, чтобы в семье расходы как минимум делились поровну, а мужчина осознавал ответственность за быт и уют, останется без изменений.

A post shared by Настасья СамбурскАя (@samburskaya) on

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