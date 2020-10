Скандал ⟩ Самбурская задела пожарных высказыванием об их зарплатах. Ей ответили

Вот он текст, послуживший толчком для очередной волны хейта в мой адрес. Где здесь высмеивание и превосходство с моей стороны? Где обесценивание профессии пожарного? А теперь главный вопрос - дает ли это право тем самым героям-пожарным, чьи добрые чувства я задела, на оскорбления в адрес, в первую очередь, девушки - «дешевка», «шлюха», которые сыпятся в моём аккаунте? И присылать тексты с пожеланиями сгореть мне и всей моей семье?... Где же ваше мужское начало и благородство, господа пожарные?! Я оставлю без комментариев мнения и суждения остальной массы неизвестных мне людей, жаждущих мимолётной известности... ровно как и публикации в СМИ, которые регулярно в погоне за аудиторией перевирают мои слова. PS: Моё мнение о праве женщины на то, чтобы в семье расходы как минимум делились поровну, а мужчина осознавал ответственность за быт и уют, останется без изменений.

