Скандал ⟩ Самбурская задела пожарных высказыванием об их зарплатах. Ей ответили

Настасья Самбурская заявила, что не стала бы связывать свою жизнь с пожарным, так как представители этой профессии имеют низкий доход. По мнению актрисы, ничто не мешает им выбрать более прибыльную сферу деятельности. Высказывания звезды вызвали бурную реакцию в Сети.
Один из пользователей Instagram спросил у Самбурской, вышла бы она замуж за пожарного или следователя. В ответ актриса написала, что люди этих профессий получают около 30-35 тысяч рублей (330-390 евро). Она отметила, что только за коммунальные услуги платит около 25 тысяч рублей (275 евро), а за парковку - 20 тысяч (220 евро). Актриса подчеркнула, что с зарплатами, которые получают пожарные, ей пришлось бы обеспечивать семью самой.
Продюсер Иосиф Пригожин и депутат Виталий Милонов раскритиковали актрису за ее некорректное высказывание о пожарных, сообщает РИА "Новости".
Российский продюсер Иосиф Пригожин также прокомментировал высказывание актрисы в эфире РЕН ТВ, пишет РИА "Новости".
"Мы должны просто кланяться до земли тем людям, которые защищают нашу жизнь, охраняют нашу жизнь. Я уважаю профессионалов в любой области.
Пользователь Twitter, который назвал себя пожарным, прокомментировал заявление актрисы Настасьи Самбурской о мужчинах "с низкой зарплатой":
Так и живем..— HUGO (@HUG0_01) October 13, 2020
За свою карьеру пожарного (5 лет) я достал из огня 6 человек.
За эти 5 лет я заработал около 1.5 миллиона рублей.
Это цена одного, ну максимум двух, рекламных постов в инсте данной особы.
Выводов не будет, оставлю это для вас.
Российские пожарные в ответ на высказывания артистки запустили в соцсетях флешмоб с хештегом #самбурскаянеогонь, в котором приглашают актрису на свидание.
Самбурская ответила на критику, опубликовав пост в Instagram-аккаунте. Она подчеркнула, что не пыталась обесценить профессию пожарного и не заслуживает оскорблений в свой адрес:
Она также добавила, что ее мнение о равномерных расходах в семье остается прежним.
"Мое мнение о праве женщины на то, чтобы в семье расходы как минимум делились поровну, а мужчина осознавал ответственность за быт и уют, останется без изменений", - заявила Самбурская.
Вот он текст, послуживший толчком для очередной волны хейта в мой адрес. Где здесь высмеивание и превосходство с моей стороны? Где обесценивание профессии пожарного? А теперь главный вопрос - дает ли это право тем самым героям-пожарным, чьи добрые чувства я задела, на оскорбления в адрес, в первую очередь, девушки - «дешевка», «шлюха», которые сыпятся в моём аккаунте? И присылать тексты с пожеланиями сгореть мне и всей моей семье?... Где же ваше мужское начало и благородство, господа пожарные?! Я оставлю без комментариев мнения и суждения остальной массы неизвестных мне людей, жаждущих мимолётной известности... ровно как и публикации в СМИ, которые регулярно в погоне за аудиторией перевирают мои слова. PS: Моё мнение о праве женщины на то, чтобы в семье расходы как минимум делились поровну, а мужчина осознавал ответственность за быт и уют, останется без изменений.