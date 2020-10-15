Каждый второй житель Латвии думает, что Covid-19 искусственно создан в лаборатории

50% респондентов склонны думать, что Covid-19 искусственно создан в лаборатории, и чаще так считают люди в возрасте от 55 до 63 лет, с более низким уровнем образования, однако этой версии верят и 44% людей с высшим образованием. Чаще так считают рабочие, самозанятые и домохозяйки, а также жители Латгале и Земгале.

Почти каждый третий латвиец считает, что Covid-19 возник естественным путем, то есть передался от животных человеку. С этим утверждением согласны 50% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет, и такой ответ чаще давали студенты и жители Риги.