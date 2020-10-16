Пт, 16.10.2020
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Инга Крупнова, реаниматолог-анестезиолог
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  • Звезда сериала "Чики" впервые прокомментировала слухи о романе с Антоном Лапенко

Звезда сериала "Чики" впервые прокомментировала слухи о романе с Антоном Лапенко

ФОТО: скриншот видео

Российская актриса Алена Михайлова впервые прокомментировала слухи о романе с Антоном Лапенко в интервью блогеру Надежде Стрелец. 

Слухи о романе Михайловой и Лапенко появились в середине сентября. Это произошло после афтепати "Кинотавра". Рассказывали, что Антон и Алена не расставались весь вечер, а потом отправившись отдыхать на пляж.

Актеры никак не прокомментировали новости. Но в интервью блогеру Надежде Стрелец Алена объяснила, что происходит.

"Сейчас я влюблена. Не в Антона Лапенко. У меня другой молодой человек… Мы посмеялись первое время, а потом уже не очень смешно становится. Как-то странно, что люди взяли, что-то выдумали и раздули до каких-то масштабов.", - сказала она.  

Михайлова объяснила, что люди этот слух разнесли как вирус. Сейчас у девушки есть молодой человек. Она полагает, что ему было не особо приятно читать эти новости, но она с ним тоже вместе посмеялась. 

Актер Антон Лапенко тоже скрывает свою личную жизнь от СМИ. В интервью Юрию Дудю он рассказал, что сейчас находится в отношениях. 

Видео: интервью с Аленой Михайловой

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