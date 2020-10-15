Дмитрий Хрусталев о лишении прав и пьянстве: "Я - алкоголик. Я не виноват - это моя беда"

Дмитрий Хрусталев объяснил Ирине Шихман, почему его лишили водительских прав. СМИ писали, что в апреле актера остановили сотрудники ГИБДД, которые решили, что он находится в нетрезвом состоянии. От освидетельствования Хрусталев отказался.

В итоге по решению суда телезвезду лишили прав на полтора года. Оказалось, что после вынесения решения ему следовало прийти и принести права в ГИБДД, но актер этого не знал. Он их случайно потерял, но когда пришел, чтобы узнать, как ему получить новые, его лишили прав еще на полтора года.

"Мне кайфово без прав", - признался Хрусталев.

Дмитрий отметил, что у него есть прекрасные друзья, которые хорошо водят. Сейчас он стал постоянным клиентом Yandex.Taxi. Его возят на Maybach.

"Я - друг такси. Я на Maybach езжу", - заметил он.

Что касается этой истории с подозрением в езде выпившим, то Хрусталев утверждает, что был трезв и ехал на работу в Останкино.

"Я до этого момента 10 месяцев не пил алкоголь. Я в принципе уже несколько лет не пью алкоголь. У меня культ трезвости", - заявил Дмитрий.

Он объяснил, что алкоголь часто приносил ему вред, мешал личной жизни и карьере. Хрусталев считает, что он попал на рейд, когда всех отправляли на анализы. Он торопился на съемку в телецентр и не мог ждать.

Тогда артист принял решение сдать права и отказаться от медицинского освидетельствования. Он подписал все необходимые документы и поехал на работу.

"При выборе - оставить права или не опоздать на работу - я выбрал не опоздать на работу. Мне не нужны права. Я не хочу в этом больше участвовать", - пояснил Хрусталев.

Дмитрий заметил, что работники ГИБДД узнали его и даже намекали на взятку, но он не собирается никого обвинять, ведь у него нет доказательств, однако все понимают, какие реалии в России, уверен артист.

"Не виноват... Но чтобы это доказать, тебе надо дать деньги... Я не хочу больше в этом участвовать", - объяснил телеведущий.

После того, как он отдал права, ему почти сразу позвонили из "Комсомольской правды". Он не знает, как к журналистам попала эта информация. Дмитрий был шокирован тем, что его поставили на третье место среди звезд, которые пьяными садились на руль.

Сейчас актер отказался от алкоголя. Он понял, насколько ему это вредит. Однажды из-за излишне выпитого он не смог провести мероприятие. Артист заметил, что теперь он старается развлекаться иначе, занимается различными науками и йогой.

"Я - алкоголик. Я не виноват - это моя беда. По генетике..." - признался он.

Когда Дмитрий понял, что он алкоголик, то решил остановиться.