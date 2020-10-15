СМИ: Принца Гарри вызвали в Букингемский дворец на "серьезный разговор"

Королева чрезвычайно недовольна тем, как внук в последние месяцы "высказывается в публичном пространстве", что в первую очередь относится к его публичным политическим заявлениям насчет президентских выборов в США.

"Это самые важные выборы в нашей жизни, но это так. Когда мы голосуем, наши ценности претворяются в жизнь, и наши голоса становятся слышны. Ваш голос - напоминание о том, что вы важны. И вы заслуживаете того, чтобы быть услышанными", - отметили супруги в видео с поздравительной речью во время мероприятия издания Time.

Принц Гарри добавил, что он не сможет голосовать в США, но и всю свою жизнь он не мог участвовать в выборах и в Великобритании.

Видео: Обращение Меган и Гарри

Британская королевская семья всегда остается политически нейтральной, никогда не участвует в выборах и не комментирует политические силы. В этот раз Гарри, похоже, нарушил правила.

Бабушка вызвала внука на серьезный разговор, и сообщается, что Букингемский дворец уже сейчас готовится к тому, чтобы принять принца Гарри.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Как пишет Daily Mail со ссылкой на инсайдеров среди сотрудников дворца, им было велено подготовить коттедж Фрогмор к приезду принца Гарри.

"Это может произойти в течение нескольких недель. При этом Меган Маркл, по всей видимости, останется на это время в Калифорнии. Гарри придется изолироваться на две недели, но поместье достаточно велико для разговоров на социальной дистанции", - отметил источник.

Принимая во внимание тот факт, что всем, кто прибывает в Великобританию, нужно проводить две недели на карантине, поездка не будет короткой.